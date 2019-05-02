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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:54
Прошла имейл рассылка по адресам "жалобщиков" с информированием о начислении
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 02 тра, 2019 17:41
МСС нормальный, проверял, конечно
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:10
А какое максимальное количество бонусов по, например, Платине, можно получить по одной карте в месяц?
(П.5.1 читал)
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:19
Думаю - лимита нет.
А фактически - всё, что свыше 1000, - даётся слишком дорого, оно того не стоит
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Додано: Чет 02 тра, 2019 18:21
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 27.04.2019 !
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Додано: Чет 02 тра, 2019 18:25
вигідно і цікаво - в межах основного ліміту Платини, а саме -
Бонусна ставка 5% застосовується до перших 20 000 грн витрачених по карті Visa Platinum у поточному місяці.
На всі наступні покупки в цьому місяці застосовується ставка 1,2%.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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