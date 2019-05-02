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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 724725726727>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 299
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
64
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:54

Прошла имейл рассылка по адресам "жалобщиков" с информированием о начислении
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:41

  Flamingo написав:
  goraidetkmag написав:
  Anadonta написав:Ну наконец-то! Уже и за 28-30 начислили!



У меня начислили все, но одну операцию таки пропустили

Может мсс не кошерно? У меня так как раз получилось - платил за визу больше $100, думал может попадет под бонус-эксим - попал как раз в "потерянные даты" - но не судьба - МСС не тот :(


МСС нормальный, проверял, конечно
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:10

А какое максимальное количество бонусов по, например, Платине, можно получить по одной карте в месяц?
(П.5.1 читал)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:19

  guntherhouse777 написав:А какое максимальное количество бонусов по, например, Платине, можно получить по одной карте в месяц?
(П.5.1 читал)

Думаю - лимита нет.
А фактически - всё, что свыше 1000, - даётся слишком дорого, оно того не стоит
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:21

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 27.04.2019 !

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Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
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Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:25

  guntherhouse777 написав:А какое максимальное количество бонусов по, например, Платине, можно получить по одной карте в месяц?
(П.5.1 читал)


вигідно і цікаво - в межах основного ліміту Платини, а саме -

Бонусна ставка 5% застосовується до перших 20 000 грн витрачених по карті Visa Platinum у поточному місяці.
На всі наступні покупки в цьому місяці застосовується ставка 1,2%.
+50грн !
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greenozon
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"Захист покупок" для Infinity https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... kupok.html
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 06:15

  klug написав:"Захист покупок" для Infinity https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... kupok.html


звідти -
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Сколько нужно занести сейчас, чтобы визу платину получить бесплатную?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 06:24

Re: Укрексiмбанк

  pfauter написав:чтобы визу платину получить бесплатную?

на жаль час безплатної Віза Платінум канув в лету

зараз тільки за гроші і як додаткова картка (на шару видають лише мастеркард, який не бере участі в бонус програмі)
+50грн !
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