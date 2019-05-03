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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 724725726727

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 299
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
64
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 06:28

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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:11

Спасибо, не думал, что она как доп открывается.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:10

А ота трьохрічна Visa за соточку КБ 2% дає?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:10

kreuz

так, дає 2%
nickvlk1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:42

кешбек

немножко почитал тему, но так и не понял, кешбек за траты в валюте дают ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:44

  SILVER_UA написав:немножко почитал тему, но так и не понял, кешбек за траты в валюте дают ?


да
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:46

  SILVER_UA написав:немножко почитал тему, но так и не понял, кешбек за траты в валюте дают ?

Да. И по гривневой трате в дол. И по дол-дол. Даже дают по дол карте трату в грн. Один раз перепутал карты и в Ашане рассчитался дол картой.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:49

Re: Укрексiмбанк

Пропажи 18,19,28-30.04.19 вернули. Замечу следуещее, были оплаты проезда в метрополитене и ранее на них давали 5%, т.е. от 8 - 0,40. Теперь переписали - 0,04. Собственно и правильно - жд перевозки, ошибочку исправили.
*******
valya
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