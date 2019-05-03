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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 06:28
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greenozon
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:11
Спасибо, не думал, что она как доп открывается.
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pfauter
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:10
А ота трьохрічна Visa за соточку КБ 2% дає?
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kreuz
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:10
kreuz
так, дає 2%
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nickvlk1
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:42
немножко почитал тему, но так и не понял, кешбек за траты в валюте дают ?
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:44
SILVER_UA написав:
немножко почитал тему, но так и не понял, кешбек за траты в валюте дают ?
да
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:46
SILVER_UA написав:
немножко почитал тему, но так и не понял, кешбек за траты в валюте дают ?
Да. И по гривневой трате в дол. И по дол-дол. Даже дают по дол карте трату в грн. Один раз перепутал карты и в Ашане рассчитался дол картой.
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lel
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:49
Пропажи 18,19,28-30.04.19 вернули. Замечу следуещее, были оплаты проезда в метрополитене и ранее на них давали 5%, т.е. от 8 - 0,40. Теперь переписали - 0,04. Собственно и правильно - жд перевозки, ошибочку исправили.
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valya
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