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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 725726727728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 299
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
64
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 07:32

  wolt450 написав:14.04 пропущений є


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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 13:38

  IMPRINTER написав:
  wolt450 написав:14.04 пропущений є


мсс кошерный ?


Знімається питання .
Некошерний мсс.
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wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 20:00

Re: Укрексiмбанк

Невозможно посмотреть новые ставки депо на новом сайте. До 3.5.19 показывает
*******
valya
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