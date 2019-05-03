тікет в підтримку пішов?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 тра, 2019 07:32
+50грн !
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Додано: Суб 04 тра, 2019 13:38
Знімається питання .
Некошерний мсс.
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Додано: Суб 04 тра, 2019 20:00
Re: Укрексiмбанк
Невозможно посмотреть новые ставки депо на новом сайте. До 3.5.19 показывает
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Додано: Суб 04 тра, 2019 21:54
Re: Укрексiмбанк
а это что?
и там второй вариант не до 3.5.19, а до 03.05.2018
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Додано: Нед 05 тра, 2019 18:18
Так почемуто пусто, до 18 показывает, а 19 нет. Хм, андроид, может на винде покажет, завтра проверю
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Додано: Пон 06 тра, 2019 11:24
Re: Укрексiмбанк
Получил в свое время голду под депо, баксовую
СМС и ИБ не подключал
Походу даже отп пароли не приходят, пробовал на Али заплатить
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Додано: Пон 06 тра, 2019 11:35
Якщо там 3DSec, то Вам мабудь і КЦ не допоможе, гадаю, що тільки через ІБ можна налаштувати СМС...
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Додано: Пон 06 тра, 2019 11:49
Re: Укрексiмбанк
Охрана, отмена)
Таки пришел код, но в Вайбер
А поскольку они ничего раньше не писали, то чата с ними нет и пришло без звука уведомления)
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Вів 07 тра, 2019 16:39
Укрексiмбанк
Добрый день.
Если производить покупку в магазинах электроники(например, Комфи/Фокстрот/Эльдорадо и т.д.) с MCC:5722(в исключениях к программе лояльности EXIMBONUS данный MCC отсутствует) то бонусы начисляются не 'урезанными'(карту планирую заказывать 'Visa Gold - ставка 3% від суми оплати')с ценой товара до 18 000 грн?
Если кто-то пользовался, то напишите, пожалуйста.
P.S. Можно в личку, если так будет удобнее.
Заранее спасибо!
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