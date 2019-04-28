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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 07:01
Бонусы: Начислили новые по 28.04.2019 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло-500: Ещё есть
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mustbe
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Додано: Сер 08 тра, 2019 07:09
Нарахували чогось не все за 28, чекаємо далі...
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kreuz
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Додано: Сер 08 тра, 2019 10:03
Банк забраував платіж на 2650 - написав "Заборонено" (робив як внутрішні платіж бо одержувач теж тут же..)
підкажіть як і чи взагалі можна робити такий переказ (в Ентер Ексімі)
дякую наперед
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greenozon
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Додано: Сер 08 тра, 2019 11:53
kreuz написав:
Нарахували чогось не все за 28, чекаємо далі...
Я вам больше скажу в 26 числе у меня два пропуска. Мсс кошерный - кафе
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Flamingo
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:17
greenozon написав:
Банк забраував платіж на 2650 - написав "Заборонено" (робив як внутрішні платіж бо одержувач теж тут же..)
підкажіть як і чи взагалі можна робити такий переказ (в Ентер Ексімі)
дякую наперед
Рахунок 2650 - це кошти на вимогу небанківських фінансових установ. Тому не дивно, що фінмоніторинг заблокував цю операцію. Платіж від фізичної особи на рахунок небанківської фінустанови здався йому підозрілим.
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Obval_Defoltovich
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:27
Obval_Defoltovich
а як правильно платити страхівки?
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greenozon
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