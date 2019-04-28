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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 726727728729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 299
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
64
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 07:01

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Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло-500: Ещё есть
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mustbe
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Нарахували чогось не все за 28, чекаємо далі...
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kreuz
 
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Банк забраував платіж на 2650 - написав "Заборонено" (робив як внутрішні платіж бо одержувач теж тут же..)

підкажіть як і чи взагалі можна робити такий переказ (в Ентер Ексімі)
дякую наперед
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:53

  kreuz написав:Нарахували чогось не все за 28, чекаємо далі...

Я вам больше скажу в 26 числе у меня два пропуска. Мсс кошерный - кафе
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:17

  greenozon написав:Банк забраував платіж на 2650 - написав "Заборонено" (робив як внутрішні платіж бо одержувач теж тут же..)

підкажіть як і чи взагалі можна робити такий переказ (в Ентер Ексімі)
дякую наперед


Рахунок 2650 - це кошти на вимогу небанківських фінансових установ. Тому не дивно, що фінмоніторинг заблокував цю операцію. Платіж від фізичної особи на рахунок небанківської фінустанови здався йому підозрілим.
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:27

Obval_Defoltovich
а як правильно платити страхівки?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:36

  greenozon написав:Obval_Defoltovich
а як правильно платити страхівки?

В реквізитах для сплати страхового внеску має бути зазначено МФО, банк отримувача, номер рахунку отримувача, назва установи та призначення платежу, наприклад:
МФО Банка отримувача 322313
Банк отримувача АТ "Укрексімбанк"
Номер рахунку отримувача 26500000000529
ПІБ отримувача / Назва організації ПРАТ СК ЄВРОІНС УКРАЇНА
ІПН отримувача / ЄДРПОУ 22868348
Призначення платежу Страховий платіж згідно Договору Nхххххх від 08.05.2019
Сума операції: хххх.00 грн
Ви можете звернутись до банку на гарячу лінію і запитати, чому відхилено (заблоковано) платіж. Можливо, у вашої страхової відкликали ліцензію/виявлені порушення/заборонили займатись діяльністью або ще щось...
Obval_Defoltovich
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