greenozon написав:Obval_Defoltovich
а як правильно платити страхівки?
В реквізитах для сплати страхового внеску має бути зазначено МФО, банк отримувача, номер рахунку отримувача, назва установи та призначення платежу, наприклад:
МФО Банка отримувача 322313
Банк отримувача АТ "Укрексімбанк"
Номер рахунку отримувача 26500000000529
ПІБ отримувача / Назва організації ПРАТ СК ЄВРОІНС УКРАЇНА
ІПН отримувача / ЄДРПОУ 22868348
Призначення платежу Страховий платіж згідно Договору Nхххххх від 08.05.2019
Сума операції: хххх.00 грн
Ви можете звернутись до банку на гарячу лінію і запитати, чому відхилено (заблоковано) платіж. Можливо, у вашої страхової відкликали ліцензію/виявлені порушення/заборонили займатись діяльністью або ще щось...