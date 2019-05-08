Разумеется бот не анализирует дату создания операции и дату её проводки.
Он просто говорит о том - какую видит самую свежую операцию в ЭксимБонусе
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 20:11
Разумеется бот не анализирует дату создания операции и дату её проводки.
Он просто говорит о том - какую видит самую свежую операцию в ЭксимБонусе
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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