Разумеется бот не анализирует дату создания операции и дату её проводки.
Он просто говорит о том - какую видит самую свежую операцию в ЭксимБонусе
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 20:11
Разумеется бот не анализирует дату создания операции и дату её проводки.
Он просто говорит о том - какую видит самую свежую операцию в ЭксимБонусе
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:44
мне по 2.05. начислили...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Сер 08 тра, 2019 23:01
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 03.05.2019 !
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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