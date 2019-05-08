Разумеется бот не анализирует дату создания операции и дату её проводки.
Он просто говорит о том - какую видит самую свежую операцию в ЭксимБонусе
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 20:11
Разумеется бот не анализирует дату создания операции и дату её проводки.
Он просто говорит о том - какую видит самую свежую операцию в ЭксимБонусе
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:44
мне по 2.05. начислили...
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Додано: Сер 08 тра, 2019 23:01
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 03.05.2019 !
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
Додано: Чет 09 тра, 2019 01:01
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 03.05.2019 !
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
Додано: Чет 09 тра, 2019 05:01
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 05.05.2019 !
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
Додано: Чет 09 тра, 2019 06:50
Re: Укрексiмбанк
Есть ли экономический смысл платить грн Платиной в Грузии?(экзотика лари) Конвертация 1% - непонятно через какую валюту. Траты мелкие - 200-250 дол. Основное уже оплачено онлайн с дол карты с кэшбэком. Наличка тоже есть. Кэшбэк перекроет %?
Додано: Чет 09 тра, 2019 07:25
Re: Укрексiмбанк
Или пополнить дол Платину на 200-250 дол и рассчитываться?
Додано: Чет 09 тра, 2019 07:35
Кто-то отправляет SWIFT за товары? есть опыт?
есть сабж
Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 09 тра, 2019 08:13
Ну я в прошлом месяце в Индии платил именно долларовой платиной.
Конвертация у Вас будет Лари=>USD по курсу МПС +1 % за конверт от Симы.
ИМХО это лучше чем оплата аналогичной гривневой картой поскольку в этом случае будет еще и конвертация USD=>UAH по карточному курсу банка. При оплате долларовой по сути получался кэшбек 4%. Так что смысл однозначно есть. Единственное не забывайте говорить продавцам чтобы проводили операцию именно в местной валюте - лари (некоторые терминалы особенно в туристических местах могут быть настроены на автоматический DCC) - я в одной аптеке в Дели забыл это сказать - получил DCC во всей красе. Плюс смотрите что пишут в чеке (столкнулся на Гоа в одном магазине - оплата в рупиях, но ниже мелкими буквами - мое согласие на конверт в USD с комиссией - ВДУМАЙТЕСЬ - 5% от суммы платежа), чтобы если что откатить все на месте.
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