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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 727728729730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 299
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
64
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:11

Разумеется бот не анализирует дату создания операции и дату её проводки.
Он просто говорит о том - какую видит самую свежую операцию в ЭксимБонусе
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:44

  M-Audio написав:
  mustbe написав:
Бонусы: Начислили новые по 03.05.2019 !

К сожалению, только по 01.05
Одна операция высветилась интересная: производилась 1.05, по банку показывает проведена 2.05, а в бонусе видна с датой 3.05. Видимо, по аналогичной причине робот показал третье число.

мне по 2.05. начислили...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 23:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 03.05.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 03.05.2019 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло-500: Ещё есть
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 01:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 03.05.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 03.05.2019 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло-500: Ещё есть
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 05:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 05.05.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 05.05.2019 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло-500: Ещё есть
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 06:50

Re: Укрексiмбанк

Есть ли экономический смысл платить грн Платиной в Грузии?(экзотика лари) Конвертация 1% - непонятно через какую валюту. Траты мелкие - 200-250 дол. Основное уже оплачено онлайн с дол карты с кэшбэком. Наличка тоже есть. Кэшбэк перекроет %?
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:25

Re: Укрексiмбанк

Или пополнить дол Платину на 200-250 дол и рассчитываться?
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:35

Кто-то отправляет SWIFT за товары? есть опыт?


есть сабж
Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 08:13

  lel написав:Или пополнить дол Платину на 200-250 дол и рассчитываться?

Ну я в прошлом месяце в Индии платил именно долларовой платиной.
Конвертация у Вас будет Лари=>USD по курсу МПС +1 % за конверт от Симы.
ИМХО это лучше чем оплата аналогичной гривневой картой поскольку в этом случае будет еще и конвертация USD=>UAH по карточному курсу банка. При оплате долларовой по сути получался кэшбек 4%. Так что смысл однозначно есть. Единственное не забывайте говорить продавцам чтобы проводили операцию именно в местной валюте - лари (некоторые терминалы особенно в туристических местах могут быть настроены на автоматический DCC) - я в одной аптеке в Дели забыл это сказать - получил DCC во всей красе. Плюс смотрите что пишут в чеке (столкнулся на Гоа в одном магазине - оплата в рупиях, но ниже мелкими буквами - мое согласие на конверт в USD с комиссией - ВДУМАЙТЕСЬ - 5% от суммы платежа), чтобы если что откатить все на месте.
Flamingo
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