Додано: Чет 09 тра, 2019 08:13

lel написав: Или пополнить дол Платину на 200-250 дол и рассчитываться? Или пополнить дол Платину на 200-250 дол и рассчитываться?

Ну я в прошлом месяце в Индии платил именно долларовой платиной.Конвертация у Вас будет Лари=>USD по курсу МПС +1 % за конверт от Симы.ИМХО это лучше чем оплата аналогичной гривневой картой поскольку в этом случае будет еще и конвертация USD=>UAH по карточному курсу банка. При оплате долларовой по сути получался кэшбек 4%. Так что смысл однозначно есть. Единственное не забывайте говорить продавцам чтобы проводили операцию именно в местной валюте - лари (некоторые терминалы особенно в туристических местах могут быть настроены на автоматический DCC) - я в одной аптеке в Дели забыл это сказать - получил DCC во всей красе. Плюс смотрите что пишут в чеке (столкнулся на Гоа в одном магазине - оплата в рупиях, но ниже мелкими буквами - мое согласие на конверт в USD с комиссией - ВДУМАЙТЕСЬ - 5% от суммы платежа), чтобы если что откатить все на месте.