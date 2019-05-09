Basilio2020
День в день, це в ощаді на наступний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:31
valya
а якщо закінчення депо випадає на вихідні? (суб чи неділя), який тоді алгоритм повернення тут
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:37
greenozon у перший наступний робочий, це я вже проходив )
ще треба замовляти валюту, але її не замовлять якщо грошей немає на рахунку
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