Basilio2020
День в день, це в ощаді на наступний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:31
valya
а якщо закінчення депо випадає на вихідні? (суб чи неділя), який тоді алгоритм повернення тут
+50грн !
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:37
greenozon у перший наступний робочий, це я вже проходив )
ще треба замовляти валюту, але її не замовлять якщо грошей немає на рахунку
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:34
Да без проблем, накануне, как указано в договоре за 2 дня, заказ по тлф в банк. На карту падает ~ в 11.30 - 12.30
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Додано: Суб 11 тра, 2019 00:01
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Додано: Суб 11 тра, 2019 10:29
Re: Укрексiмбанк
Я не ошибаюсь? Оптимальный в среднем выходит ~ 16%!
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