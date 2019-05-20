|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 тра, 2019 13:28
goraidetkmag написав:
Появилась коммуналка в бонусах
Замовлення Статус Бонуси Дата
Комунальні платежі
Очікується 144 20.05.2019
Жду уже час. Обновился статус.
20.05.2019 Комунальні платежі 144 бонусів Помилка Детальніше
Позвонил. Временно не работает обмен бонусов на коммуналку. Бонусы вернут.
Так, что не торопитесь.
Уже и исчезли коммунальные.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2134
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 920 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2019 13:51
kreuz написав:
нагадайте найпривітнішому менеджеру про неї через СМС або Вібер, або зателефонуйте, якщо зможете.
не так то просто попасти до привітного менеджера через електронну чергу, яка розкидає клєінтів куда попало
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 5081
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 20 тра, 2019 14:00
greenozon написав: kreuz написав:
нагадайте найпривітнішому менеджеру про неї через СМС або Вібер, або зателефонуйте, якщо зможете.
не так то просто попасти до привітного менеджера через електронну чергу, яка розкидає клєінтів куда попало
А це мінуси автоматизації, нажаль. Хоча взаємини треба поступово налагоджувати...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1607
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2019 14:03
lel написав: goraidetkmag написав:
Появилась коммуналка в бонусах
Замовлення Статус Бонуси Дата
Комунальні платежі
Очікується 144 20.05.2019
Жду уже час. Обновился статус.
20.05.2019 Комунальні платежі 144 бонусів Помилка Детальніше
Позвонил. Временно не работает обмен бонусов на коммуналку. Бонусы вернут.
Так, что не торопитесь.
Уже и исчезли коммунальные.
это вы просто опоздали...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 2351
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2019 19:31
velvet написав:
это вы просто опоздали...
Надеюсь, это просто последствия того, что недавно вывалили на всех кучу бонусов за довольно длительный период.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1539
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2019 19:49
M-Audio написав: velvet написав:
это вы просто опоздали...
Надеюсь, это просто последствия того, что недавно вывалили на всех кучу бонусов за довольно длительный период.
Только я 4к на коммуналь спустил )
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3918
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:01
Подскажите, кошерно ли платить симой за услуги новой почты?
Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk
.......
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 1650
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:08
Boundless написав:
Подскажите, кошерно ли платить симой за услуги новой почты?
Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk
Ніт! В кращому випадку (через додаток або сайт) за 8999 або 4215 дадуть 0.5%, в гіршому (через наземний термінал) за 4214 буде 0%.
А взагалі Вам краще почитати оце: Чем оплачивать наложенный платеж и доставку на Новой Почте ?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1607
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|