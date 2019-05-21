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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2019 08:15
Та то просто наша тётенька случайно на полчасика забежала на работу
и сколько успела - столько и начислила )
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
- Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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Додано: Сер 22 тра, 2019 08:40
mustbe
пришли за 10-е таки )
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Додано: Сер 22 тра, 2019 08:45
Мне вчера пересчитали бонусбеки за март (заказывал через эксимбонус гостиницы на букинг.ком) - где-то в плюс, но в основном в минус - небольшой, пару гривень туда-сюда.
То есть их начислили еще в марте-апреле, но вчера почему-то пересчитали.
Наверное, это какие-то корректировки курсов.
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goraidetkmag
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Додано: Сер 22 тра, 2019 08:57
Сильпо на 1000 только что завезли. Видимо, сегодня будут еще обновления
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goraidetkmag
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Додано: Сер 22 тра, 2019 10:49
Подскажите. Есть к примеру Платина, за расчёты по "правильным" категориям начисляют 5% до 20000 грн. Есть категории по которым начисляют 0,5%.
Вопрос в следующем, если я потратил 10000 грн с правильным мсс и начислением 5%, потом потратил 5000 грн с мсс за который дают 0,5%. Сколько денег я могу потратить чтоб гарантированно получить 5%? 10к или 5к? В правилах ничего конкреного не написано.
Просто нарвался на "хитросделанный" супермаркет SPAR. Который торгуя продуктами, на своих терминалах установил мсс 8999.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 10:54
Главное - не заплывать за буёк "1000 бонусов по одной платине".
А как эту тысячу набирать - не важно: можно по 5%, а можно и по 0,5%.
Ответ на вопрос: (1000-500-25)*20 = 475*20 = 9500
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
- Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
- Промокод 'Бонус к депозиту' - I3DPEJD
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Додано: Сер 22 тра, 2019 11:17
goraidetkmag написав:
Мне вчера пересчитали бонусбеки за март (заказывал через эксимбонус гостиницы на букинг.ком) - где-то в плюс, но в основном в минус - небольшой, пару гривень туда-сюда.
Выплаченные, или которые "в ожидании"?
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Додано: Сер 22 тра, 2019 11:22
mustbe написав:
Главное - не заплывать за буёк "1000 бонусов по одной платине".
А как эту тысячу набирать - не важно: можно по 5%, а можно и по 0,5%.
Ответ на вопрос: (1000-500-25)*20 = 475*20 = 9500
Да что вы такое говорите?
Бонуси нараховуються за оплати товарів і послуг ... за формулою:
- для карти Visa Platinum - ставка 5% від суми оплати, застосовується до оплат на загальну суму до 20 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1,2% від суми оплати;
Где здесь про 1000 бонусов? Здесь про общую сумму оплат до 20000 грн.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 12:22
M-Audio написав: goraidetkmag написав:
Мне вчера пересчитали бонусбеки за март (заказывал через эксимбонус гостиницы на букинг.ком) - где-то в плюс, но в основном в минус - небольшой, пару гривень туда-сюда.
Выплаченные, или которые "в ожидании"?
Именно, что выплаченные. И выплаченные еще в апреле
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