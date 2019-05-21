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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 736737738739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 299
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
64
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 08:15

Та то просто наша тётенька случайно на полчасика забежала на работу
и сколько успела - столько и начислила )
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mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 08:40

mustbe

пришли за 10-е таки )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 08:45

Мне вчера пересчитали бонусбеки за март (заказывал через эксимбонус гостиницы на букинг.ком) - где-то в плюс, но в основном в минус - небольшой, пару гривень туда-сюда.

То есть их начислили еще в марте-апреле, но вчера почему-то пересчитали.

Наверное, это какие-то корректировки курсов.
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 08:57

Сильпо на 1000 только что завезли. Видимо, сегодня будут еще обновления
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:49

Re: Укрексiмбанк

Подскажите. Есть к примеру Платина, за расчёты по "правильным" категориям начисляют 5% до 20000 грн. Есть категории по которым начисляют 0,5%.
Вопрос в следующем, если я потратил 10000 грн с правильным мсс и начислением 5%, потом потратил 5000 грн с мсс за который дают 0,5%. Сколько денег я могу потратить чтоб гарантированно получить 5%? 10к или 5к? В правилах ничего конкреного не написано.
Просто нарвался на "хитросделанный" супермаркет SPAR. Который торгуя продуктами, на своих терминалах установил мсс 8999.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:54

Главное - не заплывать за буёк "1000 бонусов по одной платине".
А как эту тысячу набирать - не важно: можно по 5%, а можно и по 0,5%.

Ответ на вопрос: (1000-500-25)*20 = 475*20 = 9500
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  • Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
  • Промокод 'Бонус к депозиту' - I3DPEJD
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:17

  goraidetkmag написав:Мне вчера пересчитали бонусбеки за март (заказывал через эксимбонус гостиницы на букинг.ком) - где-то в плюс, но в основном в минус - небольшой, пару гривень туда-сюда.

Выплаченные, или которые "в ожидании"?
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:22

  mustbe написав:Главное - не заплывать за буёк "1000 бонусов по одной платине".
А как эту тысячу набирать - не важно: можно по 5%, а можно и по 0,5%.

Ответ на вопрос: (1000-500-25)*20 = 475*20 = 9500

Да что вы такое говорите?

Бонуси нараховуються за оплати товарів і послуг ... за формулою:
- для карти Visa Platinum - ставка 5% від суми оплати, застосовується до оплат на загальну суму до 20 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1,2% від суми оплати;


Где здесь про 1000 бонусов? Здесь про общую сумму оплат до 20000 грн.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:44

  Фантом написав:Сколько денег я могу потратить чтоб гарантированно получить 5%? 10к или 5к?
5к, наступна купівля пройде за 3% решта по 1,2% :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:22

  M-Audio написав:
  goraidetkmag написав:Мне вчера пересчитали бонусбеки за март (заказывал через эксимбонус гостиницы на букинг.ком) - где-то в плюс, но в основном в минус - небольшой, пару гривень туда-сюда.

Выплаченные, или которые "в ожидании"?



Именно, что выплаченные. И выплаченные еще в апреле
goraidetkmag
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