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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 737738739740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 299
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
64
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 13:21

  goraidetkmag написав:
  M-Audio написав:
  goraidetkmag написав:Мне вчера пересчитали бонусбеки за март (заказывал через эксимбонус гостиницы на букинг.ком) - где-то в плюс, но в основном в минус - небольшой, пару гривень туда-сюда.

Выплаченные, или которые "в ожидании"?



Именно, что выплаченные. И выплаченные еще в апреле

Беспредел :-)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 14:24

  M-Audio написав:
Бонуси нараховуються за оплати товарів і послуг ... за формулою:
- для карти Visa Platinum - ставка 5% від суми оплати, застосовується до оплат на загальну суму до 20 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1,2% від суми оплати;


Где здесь про 1000 бонусов? Здесь про общую сумму оплат до 20000 грн.

Да, был не прав, сорри
  • EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
  • EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
  • Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
  • Промокод 'Бонус к депозиту' - I3DPEJD
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 14:33

IБ усе? ТА?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 14:43

  klug написав:IБ усе? ТА?

А Ви туди не ходіть і не буде ТА. :)
ПреЗЕдент...наш слуга
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 14:48

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:IБ усе? ТА?

А Ви туди не ходіть і не буде ТА. :)

У ІБ не ходити? А як По узяв приклад з папередніків і на Камазах вивозить гроші? Мені як свій горщик без ІБ моніторити?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:15

klug, это на Вашей стороне что-то. Только что зашёл в 2 семейные учётки без проблем
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:59

Оплата картой через кассу банка

Прошу ответить тех, кто в курсе ) Нужно оплатить стройматериалы, но на фирме нет терминала. Предлагают оплатить по безналу или наличкой. Я правильно понимаю, что если попробовать оплатить через кассу любого банка по реквизитам, но с использованием карты VISA, то кешбек я не получу, так как там скорее всего не кошерный МСС код (финансовый какой-то) ?
sea_breeze
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:01

  sea_breeze написав:Прошу ответить тех, кто в курсе ) Нужно оплатить стройматериалы, но на фирме нет терминала. Предлагают оплатить по безналу или наличкой. Я правильно понимаю, что если попробовать оплатить через кассу любого банка по реквизитам, но с использованием карты VISA, то кешбек я не получу, так как там скорее всего не кошерный МСС код (финансовый какой-то) ?

Это будет как снятие налички, без вариантов. Касса может даже ещё свой комисс сверху прилепить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:16

  Вкладчик1234 написав:klug, это на Вашей стороне что-то. Только что зашёл в 2 семейные учётки без проблем

Лежав з півгодини, потім ожив.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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