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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2019 13:21
goraidetkmag написав: M-Audio написав: goraidetkmag написав:
Мне вчера пересчитали бонусбеки за март (заказывал через эксимбонус гостиницы на букинг.ком) - где-то в плюс, но в основном в минус - небольшой, пару гривень туда-сюда.
Выплаченные, или которые "в ожидании"?
Именно, что выплаченные. И выплаченные еще в апреле
Беспредел
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Додано: Сер 22 тра, 2019 14:24
M-Audio написав:
Бонуси нараховуються за оплати товарів і послуг ... за формулою:
- для карти Visa Platinum - ставка 5% від суми оплати, застосовується до оплат на загальну суму до 20 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1,2% від суми оплати;
Где здесь про 1000 бонусов? Здесь про общую сумму оплат до 20000 грн.
Да, был не прав, сорри
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
- Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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Додано: Сер 22 тра, 2019 14:33
IБ усе? ТА?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 22 тра, 2019 14:43
klug написав:
IБ усе? ТА?
А Ви туди не ходіть і не буде ТА.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: Сер 22 тра, 2019 14:48
Квесторе_поверніться написав: klug написав:
IБ усе? ТА?
А Ви туди не ходіть і не буде ТА.
У ІБ не ходити? А як По узяв приклад з папередніків і на Камазах вивозить гроші? Мені як свій горщик без ІБ моніторити?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 22 тра, 2019 15:15
klug, это на Вашей стороне что-то. Только что зашёл в 2 семейные учётки без проблем
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 22 тра, 2019 16:59
Прошу ответить тех, кто в курсе ) Нужно оплатить стройматериалы, но на фирме нет терминала. Предлагают оплатить по безналу или наличкой. Я правильно понимаю, что если попробовать оплатить через кассу любого банка по реквизитам, но с использованием карты VISA, то кешбек я не получу, так как там скорее всего не кошерный МСС код (финансовый какой-то) ?
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sea_breeze
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Додано: Сер 22 тра, 2019 17:01
sea_breeze написав:
Прошу ответить тех, кто в курсе ) Нужно оплатить стройматериалы, но на фирме нет терминала. Предлагают оплатить по безналу или наличкой. Я правильно понимаю, что если попробовать оплатить через кассу любого банка по реквизитам, но с использованием карты VISA, то кешбек я не получу, так как там скорее всего не кошерный МСС код (финансовый какой-то) ?
Это будет как снятие налички, без вариантов. Касса может даже ещё свой комисс сверху прилепить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 22 тра, 2019 17:16
Вкладчик1234 написав:klug,
это на Вашей стороне что-то. Только что зашёл в 2 семейные учётки без проблем
Лежав з півгодини, потім ожив.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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