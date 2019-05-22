Да. Считают по дате операции.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2019 19:50
Да. Считают по дате операции.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 23 тра, 2019 10:25
Урвав п'ятихатку у Сільпо між 10-ю й 11-ю годинами, а тута про них і досі ні гу-гу...
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Додано: Чет 23 тра, 2019 10:29
а тута?
EximBonus Bot
плохо, шо ОККО нема
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 тра, 2019 11:45
Тама є. А БОТ сюди вже нічого не пише, регламент змінився?
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