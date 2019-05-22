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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 738739740741

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 299
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
64
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 19:50

  valya написав:Витрати у поточному місяці - це у календарному місяці? Тоб то 31 і 1 числа наступного місяця можна за кожні 20 000 отримати по 5%?

Да. Считают по дате операции.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:25

Урвав п'ятихатку у Сільпо між 10-ю й 11-ю годинами, а тута про них і досі ні гу-гу...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:29

  kreuz написав:Урвав п'ятихатку у Сільпо між 10-ю й 11-ю годинами, а тута про них і досі ні гу-гу...

а тута?
EximBonus Bot

плохо, шо ОККО нема :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:45

  clientage написав:
  kreuz написав:Урвав п'ятихатку у Сільпо між 10-ю й 11-ю годинами, а тута про них і досі ні гу-гу...

а тута?
EximBonus Bot

плохо, шо ОККО нема :evil:

Тама є. А БОТ сюди вже нічого не пише, регламент змінився?
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kreuz
 
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