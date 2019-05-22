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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2019 19:50
valya написав:
Витрати у поточному місяці - це у календарному місяці? Тоб то 31 і 1 числа наступного місяця можна за кожні 20 000 отримати по 5%?
Да. Считают по дате операции.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 10:25
Урвав п'ятихатку у Сільпо між 10-ю й 11-ю годинами, а тута про них і досі ні гу-гу...
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kreuz
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Додано: Чет 23 тра, 2019 10:29
kreuz написав:
Урвав п'ятихатку у Сільпо між 10-ю й 11-ю годинами, а тута про них і досі ні гу-гу...
а тута?EximBonus Bot
плохо, шо ОККО нема
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 23 тра, 2019 11:45
clientage написав: kreuz написав:
Урвав п'ятихатку у Сільпо між 10-ю й 11-ю годинами, а тута про них і досі ні гу-гу...
а тута?EximBonus Bot
плохо, шо ОККО нема
Тама є. А БОТ сюди вже нічого не пише, регламент змінився?
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kreuz
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Додано: Чет 23 тра, 2019 14:00
Тут сквозное обслуживание есть? Можно ли переразместить закончившийся депо в другом отделении (без ручной транспортировки денег между отделениями)?
А в ИБ депо можно ложить (перекладывать)?
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newbie
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Додано: Чет 23 тра, 2019 14:01
kreuz написав:
А БОТ сюди вже нічого не пише, регламент змінився?
Сюди бот спамить про нові нарахування, інформація про доступні винагороди у тих повідомленнях комплементарна.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 14:02
newbie написав:
Тут сквозное обслуживание есть? Можно ли переразместить закончившийся депо в другом отделении (без ручной транспортировки денег между отделениями)?
Вам - ні, бо не маєте карток.
newbie написав:
А в ИБ депо можно ложить (перекладывать)?
Лише поповнювати.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 15:39
Коммуналка есть и работает. Заплатил наперед.
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lel
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Додано: Чет 23 тра, 2019 15:46
lel написав:
Заплатил наперед.
Вот этого вот не надо делать, дайте возможность заплатить тем, кому надо вот уже.
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