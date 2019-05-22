Так в этом месяце уже как бы и поздно . Пеня тем кто до 20го не успел оплатить то с 1 мая введена, не?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 16:14
Додано: Чет 23 тра, 2019 17:13
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
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