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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 739740741742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 299
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
64
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:14

  M-Audio написав:
  lel написав:Заплатил наперед.

Вот этого вот не надо делать, дайте возможность заплатить тем, кому надо вот уже.

Так в этом месяце уже как бы и поздно :(. Пеня тем кто до 20го не успел оплатить то с 1 мая введена, не?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:13

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пояснили, що автоматичного нарахування пені за борги з комуналки не буде.
apostol
 
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  #<1 ... 739740741742
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