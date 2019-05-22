Так в этом месяце уже как бы и поздно . Пеня тем кто до 20го не успел оплатить то с 1 мая введена, не?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 16:14
Додано: Чет 23 тра, 2019 17:13
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Додано: Чет 23 тра, 2019 19:02
А разве от того что она будет "неавтоматическая" будет легче? Насколько я помню санкции за не своевременно оплату есть в любом более менее толковое договоре по коммуналке. По газу так 100%. Стоит им заплатить 20 числа чтобы зачислится 21 - месяц в личном кабинете будет висеть предупреждение "вы просочились платеж". Вот и начнут потихоньку жарить, не взирая на то кто и что там пишет в министерствах
Додано: Чет 23 тра, 2019 19:07
Регламент - прост:
Обо всех изменениях бот пишет в своей теме.
В случае, если были начисления бонусов, - дублирует и сюда.
Как по мне - разумный компромисс между информативностью и ненавязчивостью
Додано: Чет 23 тра, 2019 19:17
3,6% годовых - это на "жарить" не тянет) Насколько я понял, если в договоре предусмотрена пеня - буду начислять, для всех остальных дали год перезаключить договора в соответствии с новым законом и вот тогда уже начислять пеню.
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