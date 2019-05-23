apostol написав:У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пояснили, що автоматичного нарахування пені за борги з комуналки не буде.
А разве от того что она будет "неавтоматическая" будет легче? Насколько я помню санкции за не своевременно оплату есть в любом более менее толковое договоре по коммуналке. По газу так 100%. Стоит им заплатить 20 числа чтобы зачислится 21 - месяц в личном кабинете будет висеть предупреждение "вы просочились платеж". Вот и начнут потихоньку жарить, не взирая на то кто и что там пишет в министерствах
Flamingo написав:...Вот и начнут потихоньку жарить, не взирая на то кто и что там пишет в министерствах
3,6% годовых - это на "жарить" не тянет) Насколько я понял, если в договоре предусмотрена пеня - буду начислять, для всех остальных дали год перезаключить договора в соответствии с новым законом и вот тогда уже начислять пеню.