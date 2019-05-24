эксим как вроде пурген выпил - понесло )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:58
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Додано: Суб 25 тра, 2019 00:01
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