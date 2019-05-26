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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:58
mustbe написав:
Бонусы: Начислили новые по 18.05.2019 !
эксим как вроде пурген выпил - понесло )
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Додано: Суб 25 тра, 2019 00:01
Бонусы: Начислили новые по 19.05.2019 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-1000: Ещё есть
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Додано: Суб 25 тра, 2019 03:01
Бонусы: Начислили новые по 21.05.2019 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-1000: Ещё есть
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mustbe
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Додано: Пон 27 тра, 2019 11:01
Бонусы: Начислили новые по 23.05.2019 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло-1000: Ещё есть
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Додано: Пон 27 тра, 2019 11:23
apostol написав:
Насколько я понял, если в договоре предусмотрена пеня - буду начислять, для всех остальных дали год перезаключить договора в соответствии с новым законом и вот тогда уже начислять пеню.
Сейчас договора пересматривают быстро и так, что Вы об этом даже не узнаете. Они ж теперь все публичные.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 12:02
Бонусы: Начислили новые по !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500: Уже есть !
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло-1000: Ещё есть
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