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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 740741742743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 299
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
64
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:58

  mustbe написав:
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 00:01

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Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
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Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-1000: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 03:01

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Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-1000: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:01

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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:23

Re: Укрексiмбанк

  apostol написав:Насколько я понял, если в договоре предусмотрена пеня - буду начислять, для всех остальных дали год перезаключить договора в соответствии с новым законом и вот тогда уже начислять пеню.

Сейчас договора пересматривают быстро и так, что Вы об этом даже не узнаете. Они ж теперь все публичные.
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EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по ! Маркеты - Эпице

Бонусы: Начислили новые по !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500: Уже есть !

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

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Техника - Алло-1000: Ещё есть
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