22 травня Кабмін призначив членів наглядової ради “Державного експортно-імпортного банку України”. Серед новопризначенців — австрієць Пауль Торстен, який керує фірмою, підконтрольною сину екс-очільника Партії регіонів та уряду України Миколи Азарова.



Пауль Торстен є керівником австрійської компанії “GEOLOG Oil & Gas Trading GmbH”. Ця компанія підконтрольна Азарову-молодшому та пов’язана з олігархом-втікачем Сергієм Курченком. Про це повідомляє проект Центру протидії корупції Pep.org.ua.



Так, за адресою реєстрації компанії GEOLOG Oil зареєстрована і фірма “EMPORION Kaufhausvermietungs-GmbH”.



Співвласником фірми, станом на травень 2018 року, була “Garda Handels — und Beteiligungs GmbH” (80 %), яка за даними українських правоохоронців, підконтрольна Олексію Азарову.



Раніше журналісти видання “Deutsche Welle” встановили наближеність австрійця й до олігарха Сергія Курченка.



В оголошеннях про пошук персоналу, оприлюднених від імені “Geolog Oil & Gas Trading”, вказано контактний телефон компанії Курченка — “Sparschwein Gas”.



Після революції і втечі Курченка й Азарова з України Sparschwein Gas разом з десятками інших компаній стала фігурантом низки кримінальних проваджень щодо завдання державі мільярдних збитків. У Німеччині Sparschwein Gas також потрапила в поле зору правоохоронців — за підозрою у відмиванні грошей.



В Україні Пауль Торстен є співзасновником ряду компаній, зокрема і ТОВ “Альтеп”. Ця фірма дісталась Торстену, так би мовити, “у спадок” від Азарових.



Раніше співвласником фірми був Костянтин Пивоваров — довірена особа екс-очільника Партії регіонів та уряду України Миколи Азарова.



Після Майдану Олексій Азаров безоплатно передав Пивоварову свої права на австрійську компанію “Garda Handels – und-Beteiligungs Gmbh”.



Остання, згідно з даними Наших грошей, володіє італійською фірмою “Agosto 2012 s.r.l.”, на яку записано дві вілли в італійському місті Ольбія (Сардинія).



Окрім близькості до Курченка й Азарова, Пауль Торстен дуже близький до родини нардепа VII і VIII скликань Євгена Мураєва.



Австрієць разом з батьком Мураєва є співзасновником декількох українських компаній. І саме ці компанії нового члена наглядової ради держбанку Пауля Торстена фігурують у декількох кримінальних провадженнях українських правоохоронців.



Харківська поліція підозрює службових осіб компаній ТОВ “Пам хаус” та ТОВ “Альтеп” у заволодінні бюджетними коштами під час закупівлі опалення за завищеними цінами.



Слідчі встановили, що ціни обох закупівель перевищують середньо ринкову вартість паливного матеріалу та теплової енергії. За висновками правоохоронців, виготовлення теплової енергії завищено на 4,18 млн грн.



Слідство також встановило, що упродовж 2016 року інші комунальні підприємства Харківщини також замовили “Альтепу” та “Пам Хаусу” постачання паливних матеріалів, пари, гарячої води та переробку альтернативного палива в теплову енергію по завідомо завищеним цінам.



Згідно з рішенням Кабміну, до виконання обов’язків члена наглядової ради держбанку Пауль Торстен приступить з 14 червня 2019 року.