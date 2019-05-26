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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 743744745746>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 300
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 11:01

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Платежи - Коммуналка: Ещё есть

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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 13:59

  Anadonta написав:Для владельца карты да. По Platinum -2 визита в год, по Infinite - 6...


Хавка действительно бесплатная???
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 19:23

Flamingo, спасибо. Если есть инфа про Жуляны, то буду ждать.

В принципе за 20$ на Ryanair можно слетать в другой аэропорт с большим лаунже залом. Если есть инфа, про душ. Буду благодарный.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 20:02

  proftpd66 написав:
  Anadonta написав:Для владельца карты да. По Platinum -2 визита в год, по Infinite - 6...


Хавка действительно бесплатная??? :)

Свинорыл 80 лвл :)
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 08:08

Довірену особу Азарова призначили членом наглядової ради державного Укрексімбанку
22 травня Кабмін призначив членів наглядової ради “Державного експортно-імпортного банку України”. Серед новопризначенців — австрієць Пауль Торстен, який керує фірмою, підконтрольною сину екс-очільника Партії регіонів та уряду України Миколи Азарова.

Пауль Торстен є керівником австрійської компанії “GEOLOG Oil & Gas Trading GmbH”. Ця компанія підконтрольна Азарову-молодшому та пов’язана з олігархом-втікачем Сергієм Курченком. Про це повідомляє проект Центру протидії корупції Pep.org.ua.

Так, за адресою реєстрації компанії GEOLOG Oil зареєстрована і фірма “EMPORION Kaufhausvermietungs-GmbH”.

Співвласником фірми, станом на травень 2018 року, була “Garda Handels — und Beteiligungs GmbH” (80 %), яка за даними українських правоохоронців, підконтрольна Олексію Азарову.

Раніше журналісти видання “Deutsche Welle” встановили наближеність австрійця й до олігарха Сергія Курченка.

В оголошеннях про пошук персоналу, оприлюднених від імені “Geolog Oil & Gas Trading”, вказано контактний телефон компанії Курченка — “Sparschwein Gas”.

Після революції і втечі Курченка й Азарова з України Sparschwein Gas разом з десятками інших компаній стала фігурантом низки кримінальних проваджень щодо завдання державі мільярдних збитків. У Німеччині Sparschwein Gas також потрапила в поле зору правоохоронців — за підозрою у відмиванні грошей.

В Україні Пауль Торстен є співзасновником ряду компаній, зокрема і ТОВ “Альтеп”. Ця фірма дісталась Торстену, так би мовити, “у спадок” від Азарових.

Раніше співвласником фірми був Костянтин Пивоваров — довірена особа екс-очільника Партії регіонів та уряду України Миколи Азарова.

Після Майдану Олексій Азаров безоплатно передав Пивоварову свої права на австрійську компанію “Garda Handels – und-Beteiligungs Gmbh”.

Остання, згідно з даними Наших грошей, володіє італійською фірмою “Agosto 2012 s.r.l.”, на яку записано дві вілли в італійському місті Ольбія (Сардинія).

Окрім близькості до Курченка й Азарова, Пауль Торстен дуже близький до родини нардепа VII і VIII скликань Євгена Мураєва.

Австрієць разом з батьком Мураєва є співзасновником декількох українських компаній. І саме ці компанії нового члена наглядової ради держбанку Пауля Торстена фігурують у декількох кримінальних провадженнях українських правоохоронців.

Харківська поліція підозрює службових осіб компаній ТОВ “Пам хаус” та ТОВ “Альтеп” у заволодінні бюджетними коштами під час закупівлі опалення за завищеними цінами.

Слідчі встановили, що ціни обох закупівель перевищують середньо ринкову вартість паливного матеріалу та теплової енергії. За висновками правоохоронців, виготовлення теплової енергії завищено на 4,18 млн грн.

Слідство також встановило, що упродовж 2016 року інші комунальні підприємства Харківщини також замовили “Альтепу” та “Пам Хаусу” постачання паливних матеріалів, пари, гарячої води та переробку альтернативного палива в теплову енергію по завідомо завищеним цінам.

Згідно з рішенням Кабміну, до виконання обов’язків члена наглядової ради держбанку Пауль Торстен приступить з 14 червня 2019 року.

https://antac.org.ua/investigations/dovirenu-osobu-azarova-pryznachyly-chlenom-nahliadovoi-rady-derzhavnoho-ukreksimbanku/
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:01

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Бонусы: Начислили новые по 28.05.2019 !

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Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже есть !

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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:16

Обращаем Ваше внимание, что с 01.07.2019 будут внесены изменения в Правила Программы (пункт 6.2, раздела 6), согласно которым срок действия бонусов будет составлять 1 год. Бонусы, срок действия которых составляет больше 12 месяцев, будут аннулированы 01.07.2019 года.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:16

  clientage написав:Обращаем Ваше внимание, что с 01.07.2019 будут внесены изменения в Правила Программы (пункт 6.2, раздела 6), согласно которым срок действия бонусов будет составлять 1 год. Бонусы, срок действия которых составляет больше 12 месяцев, будут аннулированы 01.07.2019 года.


а вернуть 5% кешбек за коммуналку и мобилки, им по ходу слабо?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:08

  proftpd66 написав:Flamingo, спасибо. Если есть инфа про Жуляны, то буду ждать.

В принципе за 20$ на Ryanair можно слетать в другой аэропорт с большим лаунже залом. Если есть инфа, про душ. Буду благодарный.


напомнило
оч. давно из жулян собирались слетать в харьков попить пива на ул.23 августа :)
в киеве тогда такого пивного ресторана не було
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:33

  clientage написав:Обращаем Ваше внимание, что с 01.07.2019 будут внесены изменения в Правила Программы (пункт 6.2, раздела 6), согласно которым срок действия бонусов будет составлять 1 год. Бонусы, срок действия которых составляет больше 12 месяцев, будут аннулированы 01.07.2019 года.

Не совсем понял.
А если какие-то бонусы начислят например 30 июня - то их сразу и спишут?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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