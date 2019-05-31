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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:41
Вкладчик1234 написав: clientage написав:
Обращаем Ваше внимание, что с 01.07.2019 будут внесены изменения в Правила Программы (пункт 6.2, раздела 6), согласно которым срок действия бонусов будет составлять 1 год. Бонусы, срок действия которых составляет больше 12 месяцев, будут аннулированы 01.07.2019 года.
Не совсем понял.
А если какие-то бонусы начислят например 30 июня - то их сразу и спишут?
Спишут, те что были начислены до 1 июля 2018 года.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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