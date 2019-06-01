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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 743744745746

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 300
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:41

  Вкладчик1234 написав:
  clientage написав:Обращаем Ваше внимание, что с 01.07.2019 будут внесены изменения в Правила Программы (пункт 6.2, раздела 6), согласно которым срок действия бонусов будет составлять 1 год. Бонусы, срок действия которых составляет больше 12 месяцев, будут аннулированы 01.07.2019 года.

Не совсем понял.
А если какие-то бонусы начислят например 30 июня - то их сразу и спишут?

Спишут, те что были начислены до 1 июля 2018 года.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:10

Государство в наблюдательном совете Укрэксимбанка представляет Алла Шульга.

Шульга - фигурант скандала со снятием 1 млн долларов со счетов Вернум Банка, тогда как граждане могли снимать по 500 долларов.

Она же - ближайшая подруга Гонтаревой, и смотрящая от неё и Николая Лагуна по Дельта Банку.

Сейчас исполняет поручения первого замглавы НБУ, воровки Екатерины Рожковой.

П. Это прозрачность.

https://www.facebook.com/alterdubinskyi/posts/454125488748338
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 22:39

  proftpd66 написав:
  Anadonta написав:Для владельца карты да. По Platinum -2 визита в год, по Infinite - 6...


Хавка действительно бесплатная???


во все европейские залы тоже по 6 раз в год?
В мастеркард, также, как в Визе??

В Укргазбанке аписано:
пред’явити платіжну карту і посадковий талон співробітнику бізнес-залу/сервісу


Надо кроме карты еще купить билет?


Про мастеркард написано тут:
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... unges.html

Надо показать билет!


UPD2:
Для VISA так же надо купить билет Мальвине и себе. :mrgreen:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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