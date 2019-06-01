Вкладчик1234 написав:
Не совсем понял.
А если какие-то бонусы начислят например 30 июня - то их сразу и спишут?
Спишут, те что были начислены до 1 июля 2018 года.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:41
Спишут, те что были начислены до 1 июля 2018 года.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 01 чер, 2019 11:10
Государство в наблюдательном совете Укрэксимбанка представляет Алла Шульга.
Шульга - фигурант скандала со снятием 1 млн долларов со счетов Вернум Банка, тогда как граждане могли снимать по 500 долларов.
Она же - ближайшая подруга Гонтаревой, и смотрящая от неё и Николая Лагуна по Дельта Банку.
Сейчас исполняет поручения первого замглавы НБУ, воровки Екатерины Рожковой.
П. Это прозрачность.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 01 чер, 2019 22:39
во все европейские залы тоже по 6 раз в год?
В мастеркард, также, как в Визе??
В Укргазбанке аписано:
пред’явити платіжну карту і посадковий талон співробітнику бізнес-залу/сервісу
Надо кроме карты еще купить билет?
Про мастеркард написано тут:
Надо показать билет!
UPD2:
Для VISA так же надо купить билет Мальвине и себе.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
|