Вкладчик1234 написав:
Не совсем понял.
А если какие-то бонусы начислят например 30 июня - то их сразу и спишут?
Спишут, те что были начислены до 1 июля 2018 года.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:41
Спишут, те что были начислены до 1 июля 2018 года.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 01 чер, 2019 11:10
Государство в наблюдательном совете Укрэксимбанка представляет Алла Шульга.
Шульга - фигурант скандала со снятием 1 млн долларов со счетов Вернум Банка, тогда как граждане могли снимать по 500 долларов.
Она же - ближайшая подруга Гонтаревой, и смотрящая от неё и Николая Лагуна по Дельта Банку.
Сейчас исполняет поручения первого замглавы НБУ, воровки Екатерины Рожковой.
П. Это прозрачность.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 01 чер, 2019 22:39
во все европейские залы тоже по 6 раз в год?
В мастеркард, также, как в Визе??
В Укргазбанке аписано:
пред’явити платіжну карту і посадковий талон співробітнику бізнес-залу/сервісу
Надо кроме карты еще купить билет?
Про мастеркард написано тут:
Надо показать билет!
UPD2:
Для VISA так же надо купить билет Мальвине и себе.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Нед 02 чер, 2019 01:03
proftpd66
по мастеру вход только в зал мастеркард и если это платина то еще надо соблюсти условия по тратам.
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Додано: Нед 02 чер, 2019 01:22
у них написано что надо купить еще билет на самолет. Без билета не пустят.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Нед 02 чер, 2019 01:31
proftpd66
так этот зал находится уже после зоны паспортного контролля (в терминале Д по крайней мере))))
понятно что без билета туда не попасть ..
а вы как думали приезжать туда по утрам подхарчеваться экономя на завтраках?
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Додано: Нед 02 чер, 2019 01:46
ну да...
а как Вы без билета в чистую зону попадёте?
кроме того большинство этих залов в зонах международного вылета - и в той части аэропорта где уже в паспорте будет штамп про вылет из страны.
по Визе:
и в Жулянах, и в Борисполе смотрят билет, чиркаешь картой и расписываешься на устройстве где светится кол-во гостей.
в Жулянах есть душ
в Борисполе коньяк у бармена, в Жулянах - в свободном доступе)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Нед 02 чер, 2019 01:54
ну а шо если человек недалеко живёт и билет со сменой датой (или с бесплатным возвратом) и электронной регистрацией
ну передумал или опоздал) только наверное возня будет с отменой штампа в паспорте)
ну это будет однозначно свинорыл 80 левел
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Нед 02 чер, 2019 09:59
Была подобная история где-то за границей, чувак работал в аэропорту, купил билет в бизнес класс с бесплатной сменой даты вылета, приходил в лаунж по билету, обедал, после чего перебронировал на след день, и так несколько месяцев, в конце концов его арестовали
Додано: Нед 02 чер, 2019 10:08
В большинстве случаев нужен билет чтобы попасть в лаунж, но есть и исключения, например в Франкфурте есть лаунж в зоне регистрации там билет не нужен.
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