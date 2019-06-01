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Укрексiмбанк
Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.
Укрексiмбанк
3.1
5
300
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 300
Додано: Нед 02 чер, 2019 10:59
Можна ли попасть в лаунж при прилете в аеропорт?
vitaliy1111
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Додано: Нед 02 чер, 2019 11:23
vitaliy1111 написав:
Можна ли попасть в лаунж при прилете в аеропорт?
Если это транзитный аэропорт, и у вас есть посадочный талон на следующий рейс то да, в противном случае — скорее всего нет.
antey718
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