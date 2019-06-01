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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 чер, 2019 10:59
Можна ли попасть в лаунж при прилете в аеропорт?
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vitaliy1111
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Додано: Нед 02 чер, 2019 11:23
vitaliy1111 написав:
Можна ли попасть в лаунж при прилете в аеропорт?
Если это транзитный аэропорт, и у вас есть посадочный талон на следующий рейс то да, в противном случае — скорее всего нет.
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antey718
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Додано: Нед 02 чер, 2019 14:18
antey718 написав:
например в Франкфурте есть лаунж в зоне регистрации там билет не нужен.
Спасибо. А там именно этот лаунж от VISA или от MC?
IMPRINTER написав:proftpd66
так этот зал находится уже после зоны паспортного контролля (в терминале Д по крайней мере))))
понятно что без билета туда не попасть ..
а вы как думали приезжать туда по утрам подхарчеваться экономя на завтраках?
Билет на эконом самолет стоит от 20$. Можно купить и отменить. А если Мальвина вдруг захочет куда-то в Франкфурт, то можно и туда поехать похавать. Но это чисто теория.
uaprofi написав: IMPRINTER написав:
а вы как думали приезжать туда по утрам подхарчеваться экономя на завтраках?
ну а шо если человек недалеко живёт и билет со сменой датой (или с бесплатным возвратом) и электронной регистрацией
ну передумал или опоздал) только наверное возня будет с отменой штампа в паспорте)
ну это будет однозначно свинорыл 80 левел
Спасибо
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
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proftpd66
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Додано: Нед 02 чер, 2019 15:02
proftpd66 написав: antey718 написав:
например в Франкфурте есть лаунж в зоне регистрации там билет не нужен.
Спасибо. А там именно этот лаунж от VISA или от MC?
Это просто лаунж, он не относится ни к MC ни к Visa, доступ есть как через priority pass, так и через LoungeKey.
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antey718
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