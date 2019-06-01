RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 745746747748>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 300
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:59

Можна ли попасть в лаунж при прилете в аеропорт?
vitaliy1111
 
Повідомлень: 160
З нами з: 14.01.15
Подякував: 61 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 11:23

  vitaliy1111 написав:Можна ли попасть в лаунж при прилете в аеропорт?


Если это транзитный аэропорт, и у вас есть посадочный талон на следующий рейс то да, в противном случае — скорее всего нет.
antey718
 
Повідомлень: 267
З нами з: 03.08.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:18

Re: Укрексiмбанк

  antey718 написав:например в Франкфурте есть лаунж в зоне регистрации там билет не нужен.


Спасибо. А там именно этот лаунж от VISA или от MC?

  IMPRINTER написав:proftpd66

так этот зал находится уже после зоны паспортного контролля (в терминале Д по крайней мере))))
понятно что без билета туда не попасть ..
а вы как думали приезжать туда по утрам подхарчеваться экономя на завтраках?


Билет на эконом самолет стоит от 20$. Можно купить и отменить. А если Мальвина вдруг захочет куда-то в Франкфурт, то можно и туда поехать похавать. Но это чисто теория.

  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:а вы как думали приезжать туда по утрам подхарчеваться экономя на завтраках?


ну а шо если человек недалеко живёт и билет со сменой датой (или с бесплатным возвратом) и электронной регистрацией
ну передумал или опоздал) только наверное возня будет с отменой штампа в паспорте)
ну это будет однозначно свинорыл 80 левел :lol:



Спасибо
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 664
З нами з: 22.12.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:02

  proftpd66 написав:
  antey718 написав:например в Франкфурте есть лаунж в зоне регистрации там билет не нужен.


Спасибо. А там именно этот лаунж от VISA или от MC?



Это просто лаунж, он не относится ни к MC ни к Visa, доступ есть как через priority pass, так и через LoungeKey.
antey718
 
Повідомлень: 267
З нами з: 03.08.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 18:12

Re: Укрексiмбанк

  proftpd66 написав:Билет на эконом самолет стоит от 20$. Можно купить и отменить.... Но это чисто теория.

uaprofi писал(а):
ну а шо если человек недалеко живёт и билет со сменой датой (или с бесплатным возвратом) и электронной регистрацией
ну передумал или опоздал) только наверное возня будет с отменой штампа в паспорте)
ну это будет однозначно свинорыл 80 левел :lol:



Вот именно что теория, к тому же и не рабочая.

На примере Борисполя рассмотрим.
Попасть в лаунжзал (где для входа потребуют загран+действующая карта+посадочный талон) возможно только после регистрации на рейс, получения посадочного талона, затем прохождения таможни и далее, паспортного контроля.
Таким образом, вы зарегистрировали себя на рейс и вернуть (обменять) билет уже не получится - сядете вы физически в самолет или нет, это ваше право и ваши проблемы.
8)

И кстати, штампы в укр.загранпаспорт при выезде из Украины давным давно не ставят.
А вернуться обратно в Украину - это ваше право, на 146% говорю, никаких проблем не будет :mrgreen:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5979
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2859 раз.
Подякували: 1747 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 18:17

  EKO написав:
  proftpd66 написав:Билет на эконом самолет стоит от 20$. Можно купить и отменить.... Но это чисто теория.

uaprofi писал(а):
ну а шо если человек недалеко живёт и билет со сменой датой (или с бесплатным возвратом) и электронной регистрацией
ну передумал или опоздал) только наверное возня будет с отменой штампа в паспорте)
ну это будет однозначно свинорыл 80 левел :lol:



Вот именно что теория, к тому же и не рабочая.

На примере Борисполя рассмотрим.
Попасть в лаунжзал (где для входа потребуют загран+действующая карта+посадочный талон) возможно только после регистрации на рейс, получения посадочного талона, затем прохождения таможни и далее, паспортного контроля.
Таким образом, вы зарегистрировали себя на рейс и вернуть (обменять) билет уже не получится - сядете вы физически в самолет или нет, это ваше право и ваши проблемы.
8)

И кстати, штампы в укр.загранпаспорт при выезде из Украины давным давно не ставят.
А вернуться обратно в Украину - это ваше право, на 146% говорю, никаких проблем не будет :mrgreen:


есть бюджетные авиакомпании, где можно купить билет за 15-30$
есть билеты которые можно вернуть обратно около 50%-100% от стоимости.

в любом случае, можно бахнуть коньячка в этом же лаунж зале. А потом подумать что делать дальше :). Может Мальвина что-то предложит другое. :)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 02 чер, 2019 18:19, всього редагувалось 2 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 664
З нами з: 22.12.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 18:19

  antey718 написав:Была подобная история где-то за границей, чувак работал в аэропорту, купил билет в бизнес класс с бесплатной сменой даты вылета, приходил в лаунж по билету, обедал, после чего перебронировал на след день, и так несколько месяцев, в конце концов его арестовали :)

За что арестовали то ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1785
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 18:31

  EKO написав:Вот именно что теория, к тому же и не рабочая.

На примере Борисполя рассмотрим.
Попасть в лаунжзал (где для входа потребуют загран+действующая карта+посадочный талон) возможно только после регистрации на рейс, получения посадочного талона, затем прохождения таможни и далее, паспортного контроля.

зарегился на рейс за месяц до вылета
приехал за 5 часов до вылета, показал посадочный на смарте, зашёл

  EKO написав:Таким образом, вы зарегистрировали себя на рейс и вернуть (обменять) билет уже не получится - сядете вы физически в самолет или нет, это ваше право и ваши проблемы.
8)

накатил коньяка. за 3 часа до рейса сменил дату

  EKO написав:И кстати, штампы в укр.загранпаспорт при выезде из Украины давным давно не ставят.
А вернуться обратно в Украину - это ваше право, на 146% говорю, никаких проблем не будет :mrgreen:


где там выход?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2648
З нами з: 21.04.11
Подякував: 426 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 18:38

  proftpd66 написав:в любом случае, можно бахнуть коньячка в этом же лаунж зале. А потом подумать что делать дальше :). Может Мальвина что-то предложит другое. :)


кстати лаунж в бориспле это - полный отстой, там даже окон нет
лаунж в жулянах вполне романтичен - светлый с обзором на самолётики
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2648
З нами з: 21.04.11
Подякував: 426 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 18:43

Re: Укрексiмбанк

  uaprofi написав:лаунж в жулянах вполне романтичен - светлый с обзором на самолётики


там можно уединица с Мальвиной? и душ там есть в норме? :mrgreen:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 664
З нами з: 22.12.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 745746747748>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol, iubd, Вадимка і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.