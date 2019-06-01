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Додано: Нед 02 чер, 2019 10:59
Можна ли попасть в лаунж при прилете в аеропорт?
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vitaliy1111
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Додано: Нед 02 чер, 2019 11:23
vitaliy1111 написав:
Можна ли попасть в лаунж при прилете в аеропорт?
Если это транзитный аэропорт, и у вас есть посадочный талон на следующий рейс то да, в противном случае — скорее всего нет.
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antey718
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Додано: Нед 02 чер, 2019 14:18
antey718 написав:
например в Франкфурте есть лаунж в зоне регистрации там билет не нужен.
Спасибо. А там именно этот лаунж от VISA или от MC?
IMPRINTER написав:proftpd66
так этот зал находится уже после зоны паспортного контролля (в терминале Д по крайней мере))))
понятно что без билета туда не попасть ..
а вы как думали приезжать туда по утрам подхарчеваться экономя на завтраках?
Билет на эконом самолет стоит от 20$. Можно купить и отменить. А если Мальвина вдруг захочет куда-то в Франкфурт, то можно и туда поехать похавать. Но это чисто теория.
uaprofi написав: IMPRINTER написав:
а вы как думали приезжать туда по утрам подхарчеваться экономя на завтраках?
ну а шо если человек недалеко живёт и билет со сменой датой (или с бесплатным возвратом) и электронной регистрацией
ну передумал или опоздал) только наверное возня будет с отменой штампа в паспорте)
ну это будет однозначно свинорыл 80 левел
Спасибо
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
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proftpd66
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Додано: Нед 02 чер, 2019 15:02
proftpd66 написав: antey718 написав:
например в Франкфурте есть лаунж в зоне регистрации там билет не нужен.
Спасибо. А там именно этот лаунж от VISA или от MC?
Это просто лаунж, он не относится ни к MC ни к Visa, доступ есть как через priority pass, так и через LoungeKey.
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antey718
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Додано: Нед 02 чер, 2019 18:12
proftpd66 написав:
Билет на эконом самолет стоит от 20$. Можно купить и отменить.... Но это чисто теория. uaprofi писал(а):
ну а шо если человек недалеко живёт и билет со сменой датой (или с бесплатным возвратом) и электронной регистрацией
ну передумал или опоздал) только наверное возня будет с отменой штампа в паспорте)
ну это будет однозначно свинорыл 80 левел
Вот именно что теория, к тому же и не рабочая.
На примере Борисполя рассмотрим.
Попасть в лаунжзал (где для входа потребуют загран+действующая карта+посадочный талон) возможно только после регистрации на рейс, получения посадочного талона
, затем прохождения таможни и далее, паспортного контроля.
Таким образом, вы зарегистрировали себя на рейс и вернуть (обменять) билет уже не получится - сядете вы физически в самолет или нет, это ваше право и ваши проблемы.
И кстати, штампы в укр.загранпаспорт при выезде из Украины давным давно не ставят.
А вернуться обратно в Украину - это ваше право, на 146% говорю, никаких проблем не будет
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EKO
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Додано: Нед 02 чер, 2019 18:17
EKO написав: proftpd66 написав:
Билет на эконом самолет стоит от 20$. Можно купить и отменить.... Но это чисто теория. uaprofi писал(а):
ну а шо если человек недалеко живёт и билет со сменой датой (или с бесплатным возвратом) и электронной регистрацией
ну передумал или опоздал) только наверное возня будет с отменой штампа в паспорте)
ну это будет однозначно свинорыл 80 левел
Вот именно что теория, к тому же и не рабочая.
На примере Борисполя рассмотрим.
Попасть в лаунжзал (где для входа потребуют загран+действующая карта+посадочный талон) возможно только после регистрации на рейс, получения посадочного талона
, затем прохождения таможни и далее, паспортного контроля.
Таким образом, вы зарегистрировали себя на рейс и вернуть (обменять) билет уже не получится - сядете вы физически в самолет или нет, это ваше право и ваши проблемы.
И кстати, штампы в укр.загранпаспорт при выезде из Украины давным давно не ставят.
А вернуться обратно в Украину - это ваше право, на 146% говорю, никаких проблем не будет
есть бюджетные авиакомпании, где можно купить билет за 15-30$
есть билеты которые можно вернуть обратно около 50%-100% от стоимости.
в любом случае, можно бахнуть коньячка в этом же лаунж зале. А потом подумать что делать дальше
. Может Мальвина что-то предложит другое.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Нед 02 чер, 2019 18:19, всього редагувалось 2 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Нед 02 чер, 2019 18:19
antey718 написав:
Была подобная история где-то за границей, чувак работал в аэропорту, купил билет в бизнес класс с бесплатной сменой даты вылета, приходил в лаунж по билету, обедал, после чего перебронировал на след день, и так несколько месяцев, в конце концов его арестовали
За что арестовали то ?
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mustbe
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Додано: Нед 02 чер, 2019 18:31
EKO написав:
Вот именно что теория, к тому же и не рабочая.
На примере Борисполя рассмотрим.
Попасть в лаунжзал (где для входа потребуют загран+действующая карта+посадочный талон) возможно только после регистрации на рейс, получения посадочного талона, затем прохождения таможни и далее, паспортного контроля.
зарегился на рейс за месяц до вылета
приехал за 5 часов до вылета, показал посадочный на смарте, зашёл
EKO написав:
Таким образом, вы зарегистрировали себя на рейс и вернуть (обменять) билет уже не получится - сядете вы физически в самолет или нет, это ваше право и ваши проблемы.
накатил коньяка. за 3 часа до рейса сменил дату
EKO написав:
И кстати, штампы в укр.загранпаспорт при выезде из Украины давным давно не ставят.
А вернуться обратно в Украину - это ваше право, на 146% говорю, никаких проблем не будет
где там выход?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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Додано: Нед 02 чер, 2019 18:38
proftpd66 написав:
в любом случае, можно бахнуть коньячка в этом же лаунж зале. А потом подумать что делать дальше
. Может Мальвина что-то предложит другое.
кстати лаунж в бориспле это - полный отстой, там даже окон нет
лаунж в жулянах вполне романтичен - светлый с обзором на самолётики
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uaprofi
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Додано: Нед 02 чер, 2019 18:43
uaprofi написав:
лаунж в жулянах вполне романтичен - светлый с обзором на самолётики
там можно уединица с Мальвиной? и душ там есть в норме?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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