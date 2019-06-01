Додано: Нед 02 чер, 2019 18:12

proftpd66 написав: Билет на эконом самолет стоит от 20$. Можно купить и отменить.... Но это чисто теория.



uaprofi писал(а):

ну а шо если человек недалеко живёт и билет со сменой датой (или с бесплатным возвратом) и электронной регистрацией

ну передумал или опоздал) только наверное возня будет с отменой штампа в паспорте)

ну это будет однозначно свинорыл 80 левел



Билет на эконом самолет стоит от 20$. Можно купить и отменить.... Но это чисто теория.ну а шо если человек недалеко живёт и билет со сменой датой (или с бесплатным возвратом) и электронной регистрациейну передумал или опоздал) только наверное возня будет с отменой штампа в паспорте)ну это будет однозначно свинорыл 80 левел

после регистрации на рейс, получения посадочного талона

Вот именно что теория, к тому же и не рабочая.На примере Борисполя рассмотрим.Попасть в лаунжзал (где для входа потребуют загран+действующая карта+посадочный талон) возможно только, затем прохождения таможни и далее, паспортного контроля.Таким образом, вы зарегистрировали себя на рейс и вернуть (обменять) билет уже не получится - сядете вы физически в самолет или нет, это ваше право и ваши проблемы.И кстати, штампы в укр.загранпаспорт при выезде из Украины давным давно не ставят.А вернуться обратно в Украину - это ваше право, на 146% говорю, никаких проблем не будет