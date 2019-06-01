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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 745746747748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 300
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 18:53

  proftpd66 написав:
  uaprofi написав:лаунж в жулянах вполне романтичен - светлый с обзором на самолётики


там можно уединица с Мальвиной? и душ там есть в норме? :mrgreen:

Слушайте, а что других мест для уединения совсем-совсем не осталось? Или вы как те комсомольцы, обязательно в гамаке и стоя, иначе не прёт?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 18:54

  proftpd66 написав: и душ там есть в норме? :mrgreen:


душ где-то по пути в туалет
душ был чистый/ туалетная комната чистая
кстати там есть вроде комната для курения ;)
то есть можно принять душ и пойти покурить ;)

З.Ы.
но если кто зашёл хорошей компанией то там также может быть движ
пиво -- WC --- курилка --- пиво
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 19:02

  M-Audio написав:Слушайте, а что других мест для уединения совсем-совсем не осталось? Или вы как те комсомольцы, обязательно в гамаке и стоя, иначе не прёт?


мне всегда было интересно зачем в аэропортах стоят автоматы по продаже резиновых изделий?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлень: 2648
З нами з: 21.04.11
Подякував: 426 раз.
Подякували: 280 раз.
 
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  #<1 ... 745746747748
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