Слушайте, а что других мест для уединения совсем-совсем не осталось? Или вы как те комсомольцы, обязательно в гамаке и стоя, иначе не прёт?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 чер, 2019 18:53
Додано: Нед 02 чер, 2019 18:54
душ где-то по пути в туалет
душ был чистый/ туалетная комната чистая
кстати там есть вроде комната для курения
то есть можно принять душ и пойти покурить
З.Ы.
но если кто зашёл хорошей компанией то там также может быть движ
пиво -- WC --- курилка --- пиво
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Нед 02 чер, 2019 19:02
мне всегда было интересно зачем в аэропортах стоят автоматы по продаже резиновых изделий?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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