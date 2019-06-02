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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 746747748749>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 300
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 18:53

  proftpd66 написав:
  uaprofi написав:лаунж в жулянах вполне романтичен - светлый с обзором на самолётики


там можно уединица с Мальвиной? и душ там есть в норме? :mrgreen:

Слушайте, а что других мест для уединения совсем-совсем не осталось? Или вы как те комсомольцы, обязательно в гамаке и стоя, иначе не прёт?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 18:54

  proftpd66 написав: и душ там есть в норме? :mrgreen:


душ где-то по пути в туалет
душ был чистый/ туалетная комната чистая
кстати там есть вроде комната для курения ;)
то есть можно принять душ и пойти покурить ;)

З.Ы.
но если кто зашёл хорошей компанией то там также может быть движ
пиво -- WC --- курилка --- пиво
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 19:02

  M-Audio написав:Слушайте, а что других мест для уединения совсем-совсем не осталось? Или вы как те комсомольцы, обязательно в гамаке и стоя, иначе не прёт?


мне всегда было интересно зачем в аэропортах стоят автоматы по продаже резиновых изделий?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:12

Увидел внутри энтер-эксима объяву:
Домашня сторінка
Ласкаво просимо до системи Enter EXIM®!
Новини

До уваги користувачів!

Шановні клієнти, 04 червня 2019 року з 19:00 до 20:00 у системі Enter EXIM® будуть проводитися регламентні роботи. У зв’язку з цим можлива тимчасова недоступність сервісу. Просимо вибачення за незручності.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:17

  mustbe написав:Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет


підкажіть, а Сільпо буває менше 500 гривень? У Ексім Бонусі саме?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:27

  Basilio2020 написав:
  mustbe написав:Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет


підкажіть, а Сільпо буває менше 500 гривень? У Ексім Бонусі саме?

Когда программа только начиналась были по 200. Но наверное уже с год как эти сертификаты не появлялись
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:28

Нет, меньше 500 - давно не было.
Всю хронологию доступных сертификатов можно отследить в тебе бота
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:32

Re: Укрексiмбанк

Подскажите плиз, закончился новогодний валютный
При оформлении делал карту, % капали на неё
Я смогу в отделении снять всё без карты? И без комиссий конечно) или брать завтра карту и топать с ней? А то сегодня прилетаю и с собой карту не взял..
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:54

  Alex_ki написав:Подскажите плиз, закончился новогодний валютный
При оформлении делал карту, % капали на неё
Я смогу в отделении снять всё без карты? И без комиссий конечно) или брать завтра карту и топать с ней? А то сегодня прилетаю и с собой карту не взял..

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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 30.05.2019 ! Марке

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Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

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Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
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