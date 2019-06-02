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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 чер, 2019 18:53
proftpd66 написав: uaprofi написав:
лаунж в жулянах вполне романтичен - светлый с обзором на самолётики
там можно уединица с Мальвиной? и душ там есть в норме?
Слушайте, а что других мест для уединения совсем-совсем не осталось? Или вы как те комсомольцы, обязательно в гамаке и стоя, иначе не прёт?
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M-Audio
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Додано: Нед 02 чер, 2019 18:54
proftpd66 написав:
и душ там есть в норме?
душ где-то по пути в туалет
душ был чистый/ туалетная комната чистая
кстати там есть вроде комната для курения
то есть можно принять душ и пойти покурить
З.Ы.
но если кто зашёл хорошей компанией то там также может быть движ
пиво -- WC --- курилка --- пиво
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Додано: Нед 02 чер, 2019 19:02
M-Audio написав:
Слушайте, а что других мест для уединения совсем-совсем не осталось? Или вы как те комсомольцы, обязательно в гамаке и стоя, иначе не прёт?
мне всегда было интересно зачем в аэропортах стоят автоматы по продаже резиновых изделий?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Додано: Пон 03 чер, 2019 09:12
Увидел внутри энтер-эксима объяву:
Домашня сторінка
Ласкаво просимо до системи Enter EXIM®!
Новини
До уваги користувачів!
Шановні клієнти, 04 червня 2019 року з 19:00 до 20:00 у системі Enter EXIM® будуть проводитися регламентні роботи. У зв’язку з цим можлива тимчасова недоступність сервісу. Просимо вибачення за незручності.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 03 чер, 2019 11:17
mustbe написав:
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
підкажіть, а Сільпо буває менше 500 гривень? У Ексім Бонусі саме?
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Basilio2020
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Додано: Пон 03 чер, 2019 11:27
Basilio2020 написав: mustbe написав:
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
підкажіть, а Сільпо буває менше 500 гривень? У Ексім Бонусі саме?
Когда программа только начиналась были по 200. Но наверное уже с год как эти сертификаты не появлялись
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Flamingo
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Додано: Пон 03 чер, 2019 11:28
Нет, меньше 500 - давно не было.
Всю хронологию доступных сертификатов можно отследить в тебе бота
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mustbe
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Додано: Пон 03 чер, 2019 11:32
Подскажите плиз, закончился новогодний валютный
При оформлении делал карту, % капали на неё
Я смогу в отделении снять всё без карты? И без комиссий конечно) или брать завтра карту и топать с ней? А то сегодня прилетаю и с собой карту не взял..
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Alex_ki
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Додано: Пон 03 чер, 2019 11:54
Alex_ki написав:
Подскажите плиз, закончился новогодний валютный
При оформлении делал карту, % капали на неё
Я смогу в отделении снять всё без карты? И без комиссий конечно) или брать завтра карту и топать с ней? А то сегодня прилетаю и с собой карту не взял..
Брать карту
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Stringer
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Додано: Пон 03 чер, 2019 12:01
Бонусы: Начислили новые по 30.05.2019 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Уже нет !
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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