Если депозит в валюте- то можно без карты.
1.1.2 без використання платіжної картки плата не стягується1 При видачі готівки в іноземній валюті плата не стягується.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:02
Если депозит в валюте- то можно без карты.
1.1.2 без використання платіжної картки плата не стягується1 При видачі готівки в іноземній валюті плата не стягується.
Зараз переглядають цей форум: бульбик, alex2013a90, Kevin, tano, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|