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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 746747748749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 300
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:02

  Stringer написав:
  Alex_ki написав:Подскажите плиз, закончился новогодний валютный
При оформлении делал карту, % капали на неё
Я смогу в отделении снять всё без карты? И без комиссий конечно) или брать завтра карту и топать с ней? А то сегодня прилетаю и с собой карту не взял..

Брать карту

Если депозит в валюте- то можно без карты.
1.1.2 без використання платіжної картки плата не стягується1 При видачі готівки в іноземній валюті плата не стягується. https://www.eximb.com/assets/files/down ... 3-2019.pdf
lel
 
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  #<1 ... 746747748749
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