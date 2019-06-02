Alex_ki написав:Подскажите плиз, закончился новогодний валютный При оформлении делал карту, % капали на неё Я смогу в отделении снять всё без карты? И без комиссий конечно) или брать завтра карту и топать с ней? А то сегодня прилетаю и с собой карту не взял..
Alex_ki написав:Подскажите плиз, закончился новогодний валютный При оформлении делал карту, % капали на неё Я смогу в отделении снять всё без карты? И без комиссий конечно) или брать завтра карту и топать с ней? А то сегодня прилетаю и с собой карту не взял..