Если депозит в валюте- то можно без карты.
1.1.2 без використання платіжної картки плата не стягується1 При видачі готівки в іноземній валюті плата не стягується.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:02
Если депозит в валюте- то можно без карты.
1.1.2 без використання платіжної картки плата не стягується1 При видачі готівки в іноземній валюті плата не стягується.
Додано: Пон 03 чер, 2019 13:29
а какой тариф если депо в грн?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:09
этот лаунж от VISA или MC?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Пон 03 чер, 2019 18:07
lel спасибо!
депо успешно получен - менеджеры, узнав, что карты нет с собой, перекинули номерок на карточный отдел, там сделали кассовый ордер + заблочили карту (больше депо не оставалось)
учитывая, что карта баксовая и я ею не платил за полгода (все-таки удобнее викой, не те объемы оплат, чтобы набить бонус голдой тут), то не сильно и жалко)
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
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