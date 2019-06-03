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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 746747748749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 300
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:02

  Stringer написав:
  Alex_ki написав:Подскажите плиз, закончился новогодний валютный
При оформлении делал карту, % капали на неё
Я смогу в отделении снять всё без карты? И без комиссий конечно) или брать завтра карту и топать с ней? А то сегодня прилетаю и с собой карту не взял..

Брать карту

Если депозит в валюте- то можно без карты.
1.1.2 без використання платіжної картки плата не стягується1 При видачі готівки в іноземній валюті плата не стягується. https://www.eximb.com/assets/files/down ... 3-2019.pdf
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:29

  lel написав:
  Stringer написав:
  Alex_ki написав:Подскажите плиз, закончился новогодний валютный
При оформлении делал карту, % капали на неё
Я смогу в отделении снять всё без карты? И без комиссий конечно) или брать завтра карту и топать с ней? А то сегодня прилетаю и с собой карту не взял..

Брать карту

Если депозит в валюте- то можно без карты.
1.1.2 без використання платіжної картки плата не стягується1 При видачі готівки в іноземній валюті плата не стягується. https://www.eximb.com/assets/files/down ... 3-2019.pdf

а какой тариф если депо в грн?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:09

  uaprofi написав:лаунж в жулянах вполне романтичен - светлый с обзором на самолётики



этот лаунж от VISA или MC?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:07

lel спасибо!
депо успешно получен - менеджеры, узнав, что карты нет с собой, перекинули номерок на карточный отдел, там сделали кассовый ордер + заблочили карту (больше депо не оставалось)
учитывая, что карта баксовая и я ею не платил за полгода (все-таки удобнее викой, не те объемы оплат, чтобы набить бонус голдой тут), то не сильно и жалко)
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:47

  Alex_ki написав:lel спасибо!
депо успешно получен - менеджеры, узнав, что карты нет с собой, перекинули номерок на карточный отдел, там сделали кассовый ордер + заблочили карту (больше депо не оставалось)
учитывая, что карта баксовая и я ею не платил за полгода (все-таки удобнее викой, не те объемы оплат, чтобы набить бонус голдой тут), то не сильно и жалко)

Её потом, после проводки по счету, разблочат, если не забудут. Но можно напомнить. Так что карту не выбрасывайте, пригодится ещё.
Это у них общая процедура при безналичном списании такая. Объясняют - это чтобы вы не потратили при помощи карты те деньги, которые должны списаться.
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