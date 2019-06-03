Alex_ki написав:Подскажите плиз, закончился новогодний валютный При оформлении делал карту, % капали на неё Я смогу в отделении снять всё без карты? И без комиссий конечно) или брать завтра карту и топать с ней? А то сегодня прилетаю и с собой карту не взял..
Alex_ki написав:Подскажите плиз, закончился новогодний валютный При оформлении делал карту, % капали на неё Я смогу в отделении снять всё без карты? И без комиссий конечно) или брать завтра карту и топать с ней? А то сегодня прилетаю и с собой карту не взял..
lel спасибо! депо успешно получен - менеджеры, узнав, что карты нет с собой, перекинули номерок на карточный отдел, там сделали кассовый ордер + заблочили карту (больше депо не оставалось) учитывая, что карта баксовая и я ею не платил за полгода (все-таки удобнее викой, не те объемы оплат, чтобы набить бонус голдой тут), то не сильно и жалко)
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Alex_ki написав:lel спасибо! депо успешно получен - менеджеры, узнав, что карты нет с собой, перекинули номерок на карточный отдел, там сделали кассовый ордер + заблочили карту (больше депо не оставалось) учитывая, что карта баксовая и я ею не платил за полгода (все-таки удобнее викой, не те объемы оплат, чтобы набить бонус голдой тут), то не сильно и жалко)
Её потом, после проводки по счету, разблочат, если не забудут. Но можно напомнить. Так что карту не выбрасывайте, пригодится ещё. Это у них общая процедура при безналичном списании такая. Объясняют - это чтобы вы не потратили при помощи карты те деньги, которые должны списаться.