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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 750751752753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 300
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 18:02

  Goodman написав:
  Вкладчик1234 написав:Ну шо народ, куда эвакуируемся с "новорічных"?



На столбы : - А-Банка
- Универсал банка
- Иду по промо в СИЧ
- Иду по промо в Альфу



АБ - зачотно, особливо якщо виростили деревце вартістю 18.5 річних!
а що цікавого в решті банок

2) що плануєте робити із валютою (якщо Новорічили її тут)
:)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 18:41

Re: Укрексiмбанк

  greenozon написав:що плануєте робити із валютою (якщо Новорічили її тут)

Валюту...скирдувати в Мій банк.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 20:38

  mustbe написав:
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Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть


Сільпо-500 щось дуже швидко розібрали :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 04:55

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:що плануєте робити із валютою (якщо Новорічили її тут)

Валюту...скирдувати в Мій банк.

Хватит ощаду в преддверии отмены гарантий , да и финмон старым клиентам никто не отменял по случаю снятия cвоих средств
никому не верю
sens
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Чото мои все две Визы не захотели работать в Мастерпассе на ОККО
Грит: Ошибка, карта такая уже подсоединена и всьооо. Куда подсоединена, зачем подсоединена?.. Последний раз в середине апреля нормально все работало :(
Вообщем на ОККО Максимкой расплатился :evil:
Карты на всяк случай переподсоединил в кошельки. Понаблюдаю, шо дальше.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:34

Re: Укрексiмбанк

  sens написав:в преддверии отмены гарантий

Цього ще пару років чекати...мабуть.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 04.06.2019 ! Марке

Бонусы: Начислили новые по 04.06.2019 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Уже есть !

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
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