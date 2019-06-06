АБ - зачотно, особливо якщо виростили деревце вартістю 18.5 річних!
а що цікавого в решті банок
2) що плануєте робити із валютою (якщо Новорічили її тут)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 чер, 2019 18:02
АБ - зачотно, особливо якщо виростили деревце вартістю 18.5 річних!
а що цікавого в решті банок
2) що плануєте робити із валютою (якщо Новорічили її тут)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 06 чер, 2019 18:41
Re: Укрексiмбанк
Валюту...скирдувати в Мій банк.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 06 чер, 2019 20:38
Сільпо-500 щось дуже швидко розібрали
Додано: П'ят 07 чер, 2019 04:55
Хватит ощаду в преддверии отмены гарантий , да и финмон старым клиентам никто не отменял по случаю снятия cвоих средств
никому не верю
Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:12
Чото мои все две Визы не захотели работать в Мастерпассе на ОККО
Грит: Ошибка, карта такая уже подсоединена и всьооо. Куда подсоединена, зачем подсоединена?.. Последний раз в середине апреля нормально все работало
Вообщем на ОККО Максимкой расплатился
Карты на всяк случай переподсоединил в кошельки. Понаблюдаю, шо дальше.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:34
Re: Укрексiмбанк
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:01
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 04.06.2019 ! Марке
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