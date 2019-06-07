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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 751752753754

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 300
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 20:40

Re: Укрексiмбанк

  v57 написав:1.5% по $ или сколько?

https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... ennya.html
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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господа, а давно Эксим сделал детсадики по 0,5? :shock:
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:22

  IMPRINTER написав:господа, а давно Эксим сделал детсадики по 0,5? :shock:

Давненько, здається +/- тоді ж, як і комуналь...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:24

  kreuz написав:
  IMPRINTER написав:господа, а давно Эксим сделал детсадики по 0,5? :shock:

Давненько, здається +/- тоді ж, як і комуналь...


фиг там ... еще на прошлой неделе все было норм - это совсем недавно выпилили

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:33

  IMPRINTER написав:
  kreuz написав:
  IMPRINTER написав:господа, а давно Эксим сделал детсадики по 0,5? :shock:

Давненько, здається +/- тоді ж, як і комуналь...


фиг там ... еще на прошлой неделе все было норм - это совсем недавно выпилили

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И главное, в этот раз тихонько, без предупреждений. Гондурасы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:38

  Фантом написав:И главное, в этот раз тихонько, без предупреждений. Гондурасы.


Накатати колективну скаргу шо лі? А то повний беспредел!
Так тепер взагалі стрьомно будь-де картою розраховуватися.
Затарився десь на крупну суму - ху*к, це місцевому бабіту не сподобалося, і правила биренько заднім числом поміняли, а ти отримав дірку від бублика! Красиво ж!
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 00:00

да в этот раз по-свински поступили !
раньше хоть предупреждали заблаговременно - а тут по-тихому подменили .. раньше если что-то меняли то старая версия правил уходила в архив
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IMPRINTER
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