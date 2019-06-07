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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 чер, 2019 20:40
Re: Укрексiмбанк
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:18
господа, а давно Эксим сделал детсадики по 0,5?
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:22
Давненько, здається +/- тоді ж, як і комуналь...
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:24
фиг там ... еще на прошлой неделе все было норм - это совсем недавно выпилили
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:33
И главное, в этот раз тихонько, без предупреждений. Гондурасы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:38
Накатати колективну скаргу шо лі? А то повний беспредел!
Так тепер взагалі стрьомно будь-де картою розраховуватися.
Затарився десь на крупну суму - ху*к, це місцевому бабіту не сподобалося, і правила биренько заднім числом поміняли, а ти отримав дірку від бублика! Красиво ж!
Додано: Суб 08 чер, 2019 00:00
да в этот раз по-свински поступили !
раньше хоть предупреждали заблаговременно - а тут по-тихому подменили .. раньше если что-то меняли то старая версия правил уходила в архив
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