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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 чер, 2019 18:38
V2 написав:clientage
Сертифікат можна доплюсувати до накопичених бонусів та обміняти на якийсь подарунок від Фішки?
нее, ничо низзя, тока потратить на заправку
чиста деньги на скрытом балансе.
Причем сумма ИТОГО по эту балансу не видна, виден только приход. прикольно
И я так понял, шо неважно под какой бензус зачисляются эти гроши. Я пробовал налить и на Пульс и на А95, а списалось общим гамузом при первой же заправке
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Додано: Суб 08 чер, 2019 18:48
clientage
Шкода...
До речі, на що шановне товариство витрачає свої бонуси на Фішці - пальне/кава/хотдогі чи інколи щось цікаве буває з подарунків?
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Додано: Суб 08 чер, 2019 18:53
clientage написав: Boundless написав:
Купил сертификат 500 грн. окко. Ничего не пришло, как им воспользоваться? На горячей линии фишка этих 500 грн не видят
В инструкции Бонуса указано, шо такой серт через 48ч появится на балансе ОККО
Реально он и через 24ч отображается в экке Фишки, но не раньше. Смотрите на мабиле в движениях по балансу -- там "рукопожатие на 500грн" отобразится
Сумма серта может списываться частями по мере необходимости.
Спасибо, увидел. Просто сначала перезвонил на горячую линию фишки, там оператор ничего не увидел, грешу на то что физическая и виртуальная фишки (в моб приложении) имеют разные номера. А к этому серту можно еще добавить серт мастеркард бильше минус 2 грн/л?
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Додано: Суб 08 чер, 2019 19:15
Boundless написав: clientage написав: Boundless написав:
Купил сертификат 500 грн. окко. Ничего не пришло, как им воспользоваться? На горячей линии фишка этих 500 грн не видят
В инструкции Бонуса указано, шо такой серт через 48ч появится на балансе ОККО
Реально он и через 24ч отображается в экке Фишки, но не раньше. Смотрите на мабиле в движениях по балансу -- там "рукопожатие на 500грн" отобразится
Сумма серта может списываться частями по мере необходимости.
Спасибо, увидел. Просто сначала перезвонил на горячую линию фишки, там оператор ничего не увидел, грешу на то что физическая и виртуальная фишки (в моб приложении) имеют разные номера. А к этому серту можно еще добавить серт мастеркард бильше минус 2 грн/л?
Можно. Это (бонус эксим) по сути не сертиф а деньги положенные на ваш спец счет по фишке. Поэтому по сути со всеми акциями фишки-бильше-окко оно нормально работает. Более того на эти 500 грн. также начислится и ваша персональная знижка как будто вы платили налом или картой
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Flamingo
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Додано: Суб 08 чер, 2019 19:25
Boundless написав:
А к этому серту можно еще добавить серт мастеркард бильше минус 2 грн/л?
Можно. А сертов -3грн/л уже не будет? Я жду
V2 написав:
До речі, на що шановне товариство витрачає свої бонуси на Фішці - пальне/кава/хотдогі чи інколи щось цікаве буває з подарунків?
Тока на топливо, иногда в Алло на чехолЬчики/зарядки, иногда хотдоги покупал племяшкам, пока их мама не запретила
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Додано: Суб 08 чер, 2019 19:28
clientage написав: Boundless написав:
А к этому серту можно еще добавить серт мастеркард бильше минус 2 грн/л?
Можно. А сертов -3грн/л уже не будет? Я жду
По ходу Изя усьо
. Более того 2 грн./л уже не стыкуется с "пульс по цене 95". Если окко не одумается - моя следующая заправка не у них
Востаннє редагувалось Flamingo
в Суб 08 чер, 2019 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 19:31
V2 написав:
До речі, на що шановне товариство витрачає свої бонуси на Фішці - пальне/кава/хотдогі чи інколи щось цікаве буває з подарунків?
Если пользуете лайфселл с недавних пор фишками можно их пополнять
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Додано: Суб 08 чер, 2019 21:27
Flamingo написав: V2 написав:
До речі, на що шановне товариство витрачає свої бонуси на Фішці - пальне/кава/хотдогі чи інколи щось цікаве буває з подарунків?
Если пользуете лайфселл с недавних пор фишками можно их пополнять
бонусами оплачивать мобильную связь?…а потом как в Киевстар,переводить баланс на карту ??
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 08 чер, 2019 22:03
sens написав: Flamingo написав: V2 написав:
До речі, на що шановне товариство витрачає свої бонуси на Фішці - пальне/кава/хотдогі чи інколи щось цікаве буває з подарунків?
Если пользуете лайфселл с недавних пор фишками можно их пополнять
бонусами оплачивать мобильную связь?…а потом как в Киевстар,переводить баланс на карту ??
Так у них было 5.5%. Дороговато)
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Додано: Нед 09 чер, 2019 11:34
Flamingo написав: clientage написав: Boundless написав:
А к этому серту можно еще добавить серт мастеркард бильше минус 2 грн/л?
Можно. А сертов -3грн/л уже не будет? Я жду
По ходу Изя усьо
. Более того 2 грн./л уже не стыкуется с "пульс по цене 95". Если окко не одумается - моя следующая заправка не у них
А я позаводил по несколько экков у Вога и ОККО и теперь манипулирую: кем-то плачу, кто-то в отстое, пока -2.50 не нарисует. Прикольно
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