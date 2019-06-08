Если в Изи-Пей привязать свою Фишку, то возможности стают неограниченными. Платить можно почти за всё.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 чер, 2019 11:37
Если в Изи-Пей привязать свою Фишку, то возможности стают неограниченными. Платить можно почти за всё.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 09 чер, 2019 11:41
Как культурно покинуть это пристанище последней надежды?
Депо Новоричный падает на карточку ? Лимиты какие ?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 09 чер, 2019 11:59
Re: Укрексiмбанк
Предварительно заказанная наличка выдаётся в кассе без каких либо ограничений. Падают на карту в 11-13 часов.
Додано: Нед 09 чер, 2019 12:07
Только взымаемый изей комис делает "оплату почти за все" не интересной. Уж лучше тогда на том же окко на бенз потратить.
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