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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 753754755756

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 300
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:37

  Flamingo написав:
  V2 написав:До речі, на що шановне товариство витрачає свої бонуси на Фішці - пальне/кава/хотдогі чи інколи щось цікаве буває з подарунків?

Если пользуете лайфселл с недавних пор фишками можно их пополнять

Если в Изи-Пей привязать свою Фишку, то возможности стают неограниченными. Платить можно почти за всё. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:41

Как культурно покинуть это пристанище последней надежды?
Депо Новоричный падает на карточку ? Лимиты какие ?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:59

Re: Укрексiмбанк

Goodman написав:Как культурно покинуть это пристанище последней надежды?
Депо Новоричный падает на карточку ? Лимиты какие ?
Предварительно заказанная наличка выдаётся в кассе без каких либо ограничений. Падают на карту в 11-13 часов.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:07

  Фантом написав:
  Flamingo написав:
  V2 написав:До речі, на що шановне товариство витрачає свої бонуси на Фішці - пальне/кава/хотдогі чи інколи щось цікаве буває з подарунків?

Если пользуете лайфселл с недавних пор фишками можно их пополнять

Если в Изи-Пей привязать свою Фишку, то возможности стают неограниченными. Платить можно почти за всё. :)

Только взымаемый изей комис делает "оплату почти за все" не интересной. Уж лучше тогда на том же окко на бенз потратить.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 14:03

Шановний клієнти!
Звертаємо Вашу увагу, що в Правила Програми, пункт 5.8. розділу 5, були внесені зміни. В список обмежень були додані MCC 8299, 5399. Бонуси по операціям, які були здійснені за вище вказаними MCC, але ще не були нараховані на Ваш рахунок у Програмі, будуть нараховані згідно з оновленими Правилами.

када внесені, када будут нараховані? Привет пляка от баббитов :mrgreen:

Есть ОККО :wink:
Востаннє редагувалось clientage в Нед 09 чер, 2019 14:04, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 14:04

  clientage написав:А сертов -3грн/л уже не будет? Я жду :)
ха а я похоже разгадал загадку куда делись сертификаты по 3 грн./л.
Они никуда не пропадали просто стали недоступны тем кто активно их пользует. Зашёл я по делу в учетку жены, и что я вижу 3 грн./л там на самом видном месте. Подумал глюк - вышел - вошёл в свою - ничего. Вышел со своей - вошёл в жонкину - есть сертификат. Хотя и с той же похабной припиской, что он не стыкуется с другими сертифами от бильше.
Так что если clientage вы ещё ждёте - поскребите по сусекам, авось найдёте учетку которую давно данными сертификатами не отоваривали (по жонкиной учетке я в аккурат в июне 2018 т.е. год назад этот сертификат брал).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 14:11

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:Зашёл я по делу в учетку жены, и что я вижу 3 грн./л там на самом видном месте.

Нее, не проканало у меня. УчОткой жены точно полгода не пользовался, но и там нет любимых бонусов :cry: :cry:
МОж нуна с др. айпишника зайти, через вэпеэн? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 14:31

  clientage написав:
  Flamingo написав:Зашёл я по делу в учетку жены, и что я вижу 3 грн./л там на самом видном месте.

Нее, не проканало у меня. УчОткой жены точно полгода не пользовался, но и там нет любимых бонусов :cry: :cry:
МОж нуна с др. айпишника зайти, через вэпеэн? :wink:

Блин - видно глюк какой-то был у Бильше. Мне нужон был сертиф Портмони (как раз появились под новые учетки) - по двум своим учеткам заказал нормально, а на третьей был отлуп - вот я и полез в жонкину учетку чтоб понять даст ли Портмоня сертиф ей - в итоге третью Портмоню удачно заказал, а по поводу Окко решил подумать - сейчас уже захожу - "3 грн./л" нету :(. Зашел в историю браузера - ведь пол-часа назад же был на этой странице - страница загрузилась, но кнопки обменять баллы на сертификат уже нету. Извините за дезинформацию ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 15:26

Re: Укрексiмбанк

а есть где процент на баксы выше чем 4,7% симы?
mephala
 
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