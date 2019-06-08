Если в Изи-Пей привязать свою Фишку, то возможности стают неограниченными. Платить можно почти за всё.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 чер, 2019 11:37
Если в Изи-Пей привязать свою Фишку, то возможности стают неограниченными. Платить можно почти за всё.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 09 чер, 2019 11:41
Как культурно покинуть это пристанище последней надежды?
Депо Новоричный падает на карточку ? Лимиты какие ?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 09 чер, 2019 11:59
Re: Укрексiмбанк
Предварительно заказанная наличка выдаётся в кассе без каких либо ограничений. Падают на карту в 11-13 часов.
Додано: Нед 09 чер, 2019 12:07
Только взымаемый изей комис делает "оплату почти за все" не интересной. Уж лучше тогда на том же окко на бенз потратить.
Додано: Нед 09 чер, 2019 14:03
када внесені, када будут нараховані? Привет пляка от баббитов
Есть ОККО
Востаннє редагувалось clientage в Нед 09 чер, 2019 14:04, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 09 чер, 2019 14:04
ха а я похоже разгадал загадку куда делись сертификаты по 3 грн./л.
Они никуда не пропадали просто стали недоступны тем кто активно их пользует. Зашёл я по делу в учетку жены, и что я вижу 3 грн./л там на самом видном месте. Подумал глюк - вышел - вошёл в свою - ничего. Вышел со своей - вошёл в жонкину - есть сертификат. Хотя и с той же похабной припиской, что он не стыкуется с другими сертифами от бильше.
Так что если clientage вы ещё ждёте - поскребите по сусекам, авось найдёте учетку которую давно данными сертификатами не отоваривали (по жонкиной учетке я в аккурат в июне 2018 т.е. год назад этот сертификат брал).
Додано: Нед 09 чер, 2019 14:11
Re: Укрексiмбанк
Нее, не проканало у меня. УчОткой жены точно полгода не пользовался, но и там нет любимых бонусов
МОж нуна с др. айпишника зайти, через вэпеэн?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 09 чер, 2019 14:31
Блин - видно глюк какой-то был у Бильше. Мне нужон был сертиф Портмони (как раз появились под новые учетки) - по двум своим учеткам заказал нормально, а на третьей был отлуп - вот я и полез в жонкину учетку чтоб понять даст ли Портмоня сертиф ей - в итоге третью Портмоню удачно заказал, а по поводу Окко решил подумать - сейчас уже захожу - "3 грн./л" нету . Зашел в историю браузера - ведь пол-часа назад же был на этой странице - страница загрузилась, но кнопки обменять баллы на сертификат уже нету. Извините за дезинформацию ;(
Додано: Нед 09 чер, 2019 15:26
Re: Укрексiмбанк
а есть где процент на баксы выше чем 4,7% симы?
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